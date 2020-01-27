Ünlü rockçı Teoman, önceki akşam By Cihangir Ocakbaşı'nda kadın arkadaşı ile lahmacun yedi. Mekan çıkışı ilk defa röportaj veren şarkıcı, "Artık yoğun çalışmak istemiyorum. Sebebini sorarsanız çok yoruldum. Tükenmişlik yaşıyorum. Son 7 senedir çok yoğun yaşadım. Artık yarı emekli pozisyonda olacağım" dedi.
- Magazin
- 27.01.2020 07:57
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- 27.01.2020 07:57
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