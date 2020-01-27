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    • 27.01.2020 07:57
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    • 27.01.2020 07:57

    Ünlü rockçı : Tükenmişlik yaşıyorum

    Ünlü rockçı , önceki akşam By Cihangir Ocakbaşı'nda kadın arkadaşı ile lahmacun yedi. Mekan çıkışı ilk defa röportaj veren şarkıcı, "Artık yoğun çalışmak istemiyorum. Sebebini sorarsanız çok yoruldum. Tükenmişlik yaşıyorum. Son 7 senedir çok yoğun yaşadım. Artık yarı emekli pozisyonda olacağım" dedi.

    Teo tükendi
    Ünlü rockçı Teoman, önceki akşam By Cihangir Ocakbaşı'nda kadın arkadaşı ile lahmacun yedi. Mekan çıkışı ilk defa röportaj veren şarkıcı, "Artık yoğun çalışmak istemiyorum. Sebebini sorarsanız çok yoruldum. Tükenmişlik yaşıyorum. Son 7 senedir çok yoğun yaşadım. Artık yarı emekli pozisyonda olacağım" dedi.

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