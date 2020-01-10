Başrollerini Tuğba Özay ile Çılgın Sedat'ın paylaştığı ve 27 Aralık 2019'da vizyona giren 28 oyuncunun rol aldığı 'Laz Kit' filmini sadece 27 kişi izledi! Yusuf Atıcı ve Zeki Akıncı'nın yönettiği, komedi filmi 3 Ocak cuma günü vizyona girdi. Film açılış hafta sonunda 27 kişi tarafından izlendi.

454 LİRA HASILAT YAPTI

Amerika'dan küçük bir köye geldiği zaman beklenmedik olaylarla karşılaşan Kalemiti Ceyn'in hayatını anlatan Laz Kit filmi, yayınlandığı ilk haftada gişenin çok gerisinde kaldı. 28 kişinin rol aldığı ve 11 sinemada gösterilen filmi bir haftada sadece 27 kişi izledi, 454 lira hasılat yaptı.

LAZ KİT KONUSU

Kalemiti Ceyn, Amerika'dan küçük bir köye geldiği zaman beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalır. Tarlaya giden genç kadın, burada erkeklerin saldırısına uğrar. Peşindeki erkeklerden kaçan Kalemiti Ceyn, köy meydanına geldiğinde duruma şahit olan Deli Kadir tarafından kurtarılır. Ancak olanlar bununla da sınırlı kalmayacaktır. Yönetmenliğini Yusuf Atıcı'nın üstlendiği, komedi türündeki Laz Kit filminin oyuncu kadrosunda Tuğba Özay, Çılgın Sedat, Sinan Bengier, Ahmet Çelik, Esra Sönmezer, Dost Elver gibi isimler yer alıyor.

GAFI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Tuğba Özay geçtiğimiz günlerde de sosyal medyanın diline düşmüştü. Bir güzellik yarışmasında jüri koltuğuna oturan Tuğba Özay'ın yılbaşında çekilen 80 milyon liralık büyük ikramiye ile ilgili söylediği sözler sonrası alay konusu olmuştu. Yaptığı açıklama ile programdakileri de kahkahaya boğan Tuğba Özay 2020 yılının ilk gafına imza atmış olmuştu.