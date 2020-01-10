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  • 10.01.2020 16:57
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 17:17

'ın rol aldığı‘’ filmi sosyal medyada alay konusu oldu! Yalnızca 27 kişi izledi

'ın baş rol oynadığı ve çok güvendiği ‘’ filmini sadece 27 kişinin izlediği ortaya çıktı. Başrollerini Tuğba Özay, , ve ’in paylaştığı ‘Laz Kit’ adlı film, 27 Aralık 2019 tarihinde vizyona girdi. 28 kişinin rol aldığı 'Laz Kit' filmini, sadece 27 kişi izledi. 13 günlük hasılat ise 454 TL oldu. 'En az izlenen film' rekorunu kazanan ‘Laz Kit’, sosyal medyada TT (gündem) oldu. Bu duruma üzülenler, sosyal medyada ‘filme gidelim’ kampanyası başlattı. Tuğba Özay geçtiğimiz günlerde de sosyal medyanın diline düşmüştü. Bir güzellik yarışmasında jüri koltuğuna oturan Tuğba Özay'ın yılbaşında çekilen 80 milyon liralık büyük ikramiye ile ilgili söylediği sözler sonrası alay konusu olmuştu. Yaptığı açıklama ile programdakileri de kahkahaya boğan Tuğba Özay 2020 yılının ilk gafına imza atmış olmuştu.

Başrollerini ile 'ın paylaştığı ve 27 Aralık 2019'da vizyona giren 28 oyuncunun rol aldığı '' filmini sadece 27 kişi izledi! Yusuf Atıcı ve Zeki Akıncı'nın yönettiği, komedi filmi 3 Ocak cuma günü vizyona girdi. Film açılış hafta sonunda 27 kişi tarafından izlendi.

454 LİRA HASILAT YAPTI

Amerika'dan küçük bir köye geldiği zaman beklenmedik olaylarla karşılaşan Kalemiti Ceyn'in hayatını anlatan Laz Kit filmi, yayınlandığı ilk haftada gişenin çok gerisinde kaldı. 28 kişinin rol aldığı ve 11 sinemada gösterilen filmi bir haftada sadece 27 kişi izledi, 454 lira hasılat yaptı.

LAZ KİT KONUSU

Kalemiti Ceyn, Amerika'dan küçük bir köye geldiği zaman beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalır. Tarlaya giden genç kadın, burada erkeklerin saldırısına uğrar. Peşindeki erkeklerden kaçan Kalemiti Ceyn, köy meydanına geldiğinde duruma şahit olan Deli Kadir tarafından kurtarılır. Ancak olanlar bununla da sınırlı kalmayacaktır. Yönetmenliğini Yusuf Atıcı'nın üstlendiği, komedi türündeki Laz Kit filminin oyuncu kadrosunda Tuğba Özay, Çılgın Sedat, , Ahmet Çelik, , Dost Elver gibi isimler yer alıyor.

GAFI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Tuğba Özay geçtiğimiz günlerde de sosyal medyanın diline düşmüştü. Bir güzellik yarışmasında jüri koltuğuna oturan Tuğba Özay'ın yılbaşında çekilen 80 milyon liralık büyük ikramiye ile ilgili söylediği sözler sonrası alay konusu olmuştu. Yaptığı açıklama ile programdakileri de kahkahaya boğan Tuğba Özay 2020 yılının ilk gafına imza atmış olmuştu.

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