Gelen son dakika haberine göre dünyaca ünlü Avustralya asıllı oyuncu ve model Harry Hains 27 yaşında hayatını kaybetti. American Horror Story dizisinin ünlü oyuncusu Harry Hains. Uzun süredir psikolojik sorunlar ve uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele etmekte olan aktörün yaşamını yitirdiği, annesi tarafından doğrulandı.