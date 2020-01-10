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  • 10.01.2020 14:08
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 14:21

Son dakika: Amerikan Horror Story'in ünlü oyuncusu hayatını kaybetti!

Son dakika haberine göre, asıllı 27 yaşındaki oyuncu , hayatını kaybetti. dizisinde yol olan Hains’ın uzun süredir psikolojik sorunları olduğu ve bağımlılığıyla mücadele ettiği öğrenildi. Ünlü oyuncunun ölüm haberini ise annesi verdi.

Gelen son dakika haberine göre dünyaca ünlü Avustralya asıllı oyuncu ve model Harry Hains 27 yaşında hayatını kaybetti. American Horror Story dizisinin ünlü oyuncusu Harry Hains. Uzun süredir psikolojik sorunlar ve uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele etmekte olan aktörün yaşamını yitirdiği, annesi tarafından doğrulandı.

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