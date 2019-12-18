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  • 18.12.2019 13:57
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 14:00

ve mı? - !

ve mı? Gündem konuşulan konular arasında Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra yer alıyor. Fernando Muslera ile Tuzlaspor forması giyen Gökhan Çıra arasında yaşanan tartışma sonrasında Selin Ciğerci ve Çıra Twitter’da trend oldu. Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra’nın asker arkadaşı olduğu iddia edildi. Bu bağlamda Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci konuşuluyor. Selin Ciğerci'nin yaşamı ise merak konusu oldu. Selin Ciğerci, 1984 yılında doğdu. Ciğerci'nin baba tarafı Konya, anne tarafı ise Kastamonulu'dur. İşte Selin Ciğerci'nin erkek hali ve ...

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra askerlik arkadaşı mı?

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra askerlik arkadaşı mı? Galatasaray ile Tuzlaspor karşılaşmasında sonra sarı kırmızılı takımın kaptanı Fernando Muslera ile Tuzlaspor forması giyen Gökhan Çıra arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Çırra ve eşi Selin Ciğer trend oldu. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın ise askerlik arkadaşı olduğu iddia edildi. Selin Ciğerci, 1984 yılında doğdu. Ciğerci'nin baba tarafı Konya, anne tarafı ise Kastamonulu'dur. Selin Ciğerci, bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan ekranların sevilen yarışma programı Wipeout'a katıldı. 2018 haziran ayında 'Beş Karat' isimli bir şarkı çıkaran Selin Ciğerci, 2019 yaz aylarında Hikaye isimli şarkısına klip çekmişti.

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