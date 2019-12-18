Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra askerlik arkadaşı mı? Galatasaray ile Tuzlaspor karşılaşmasında sonra sarı kırmızılı takımın kaptanı Fernando Muslera ile Tuzlaspor forması giyen Gökhan Çıra arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Çırra ve eşi Selin Ciğer trend oldu. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın ise askerlik arkadaşı olduğu iddia edildi. Selin Ciğerci, 1984 yılında doğdu. Ciğerci'nin baba tarafı Konya, anne tarafı ise Kastamonulu'dur. Selin Ciğerci, bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan ekranların sevilen yarışma programı Wipeout'a katıldı. 2018 haziran ayında 'Beş Karat' isimli bir şarkı çıkaran Selin Ciğerci, 2019 yaz aylarında Hikaye isimli şarkısına klip çekmişti.

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