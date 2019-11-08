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  • 08.11.2019 17:56
  • Son Güncelleme: 08.11.2019 17:56

, ısırmasın diye ellerine pet şişe geçirilen küçük Yusuf için harekete geçti!

’da yaşayan Serdal Maden, 7 yaşındaki çocuğu Yusuf’un ellerine, ısırarak zarar verdiği gerekçesiyle pet şişe geçirmek zorunda kalmıştı. Konuyla ilgili çıkan haberlerin ardından harekete geçti. Küçük Yusuf, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Sağlık Bakanlığı harekete geçti!

'da, zeka geriliği olan eşi Asiye Maden (29) ile birlikte yaşayan Serdal Maden (43), yine zeka geriliği olan çocuğu Yusuf'un sürekli ellerini ısırması ve zarar vermesi sonrasında, çareyi pet şişeyle onun ellerini kapatmakta buldu. Manisa'da bir hastaneye götürülen Yusuf'a, bipolar mizaç bozukluğu ile obsesif kompulsif bozukluk tedavisi uygulandı, ancak bu tedavi işe yaramadı.

Aile, bunun üzerine 3 ay önce 'e gelerek, yetkililerden yardım istedi. Yusuf Maden ile görme kaybı yaşayan 4 aylık kardeşi Miran Maden, 'nın talimatıyla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

"KALITIMSAL BİR PROBLEM GİBİ GÖRÜNÜYOR"
Tedaviyle ilgilenen Dr. Dilek Omurta, "Kendine zarar verme dediğimiz bir semptom bu. Pek çok metabolik hastalıkta gördüğümüz bir durum. Bir takım kalıtımsal rahatsızlıkların olduğunu tahmin ediyoruz. Annede de zeka geriliği söz konusu. Çocukların da bakımları yapılmamış, bu konuyla alakalı devletimizin diğer birimleri gerekli yardımları sağlayacak. Daha önce de birtakım tedaviler uygulanmış ama maalesef sonuç alınamamış. Durumu her yönden araştırıyoruz, istediğimiz verileri elde ettikten sonra daha net konuşabiliriz, ama şu anda kalıtımsal bir problem gibi görünüyor" dedi.

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