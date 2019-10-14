Seda Sayan, alkollü şekilde araç kullandığı için ehliyetini kaptırdı. 56 yaşındaki Seda Sayan, alkollü araç kullanmaktan 6 ay trafikten men edildi.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANDI

56 yaşındaki Seda Sayan, önceki akşam araç kullanırken trafik kontrolüne takıldı. TV100 kanalında yayınlanan habere göre, İstanbul Zincirlikuyu civarında çevirmeye takılan Sayan, 0.70 promil alkollü çıktı. Sınırı aşan Sayan'ın ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

"2-3 KEZ ARAÇ KULLANIYORUM ONDA DA ALKOLLÜ YAKALANDIM"

Ehliyeti elinden giden Seda Sayan'ın olayın ardından "Senede 2 - 3 kez araç kullanıyorum. Onda da alkollü yakalandım" demesi ise herkesi şaşırttı.