Kim Milyoner Olmak İster 'de 1 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi olan Arda Ayten, aynı zamanda bir ilki gerçekleştirdi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim gören 19 yaşındaki Arda Ayten, İstiklal Marşı hakkındaki final sorusuna da doğru cevap vererek tüm Türkiye'nin takdirini kazandı. Arda Ayten'in o geceki başarısından sonra İstiklal Marşı konusundaki aramalar da bir hayli arttı.



Tarihe geçen o anların ardından en çok konuşulan isimlerden olan genç yarışmacı hem yarışma anında yaşadıkları, hem ödülü kazandıktan sonra etrafındakilerin tepkilerini ve hayatında değişenleri açıkladı!