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  • 11.08.2019 10:29
  • Son Güncelleme: 11.08.2019 10:32

dede oluyor! İşte Erbil'in açıklaması

'e kızı Sezin Erbil'den müjdeli haber geldi. Geçtiğimiz günlerde hastaneden taburcu olan 62 yaşındaki Mehmet Ali Erbil dede olacağını açıkladı. Mehmet Ali Erbil'in Instagram'dan dede olacağını açıklaması üzerine ünlü şovmenin bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni yağdı. İşte Mehmet Ali Erbil'in büyük sevinci...

Geçtiğimiz yıl ekim ayında evinde düşerek yaralanması sonucu kaburgaları kırılan ve 'kaçış sendromu' hastalığı nükseden , 8 ay tedavi gördükten sonra Temmuz ayında hastaneden taburcu olmuştu.

Erbil, dün akşam hayranlarıyla sevindirici bir haberi paylaştı.

"DEDE OLUYORUM"

Büyük kızı Sezin'in hamile olduğunu Instagram paylaşıma yazan Mehmet Ali Erbil, videoda ise şunları söyledi: "Boşuna dememişler; kız evlat, hayırlı evlat. İki kızım da hastalığım süresince başımdan bir an olsun ayrılmadılar. Allah da büyük kızıma bir hediye verdi, bir kızı olacak. Allah tamamına erdirir inşallah. Bana da bayram hediyesi oldu. Evet dede oluyorum. "

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