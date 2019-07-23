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  • 23.07.2019 10:33
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 10:57

zor günler geçiriyor! İşte Murat Boz'un çöküşü!

kariyer hayatında alçalışa geçti. Daha önceki çalışmalarında milyonlarca kez izlenen 39 yaşındaki Murat Boz, geçtiğimiz Cuma günü yayınlandığı 'Aşk Bu' Single'ında 12 saatte 300 bin, üç günde ise sadece 1 milyon kişiye ulaştı. Peki, Murat Boz'un aylar öncesinden başlayan zor günlerinin nedeni neydi? Hayranları Murat Boz hakkında bakın hangi açıklamalarda bulundu!

Murat Boz, geçtiğimiz Cuma günü yayınladığı 'Aşk Bu' Single'ı nedeniyle zor günler geçiriyor. Daha önceki çalışmalarında milyonlarca kez izlenen Boz, bu kez aynı başarıyı elde edemedi! Boz, 12 saatte 300 bin, üç günde ise sadece 1 milyon kişiye ulaştı. Murat Boz hayranları ünlü şarkıcı için bakın neler söyledi!

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