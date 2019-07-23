Murat Boz, geçtiğimiz Cuma günü yayınladığı 'Aşk Bu' Single'ı nedeniyle zor günler geçiriyor. Daha önceki çalışmalarında milyonlarca kez izlenen Boz, bu kez aynı başarıyı elde edemedi! Boz, 12 saatte 300 bin, üç günde ise sadece 1 milyon kişiye ulaştı. Murat Boz hayranları ünlü şarkıcı için bakın neler söyledi!
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