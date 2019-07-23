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  • 23.07.2019 16:32
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 16:55

ABD'li oyuncu açıkladı: Türkçe öğreniyorum...

ABD’li ünlü oyuncu , Avustralya’da katıldığı panelde Türkçe öğrendiğini açıkladı. Avustralya'daki hayranlarını Instagram’dan yayımladığı bir video ile selamladı. 33 yaşındaki ünlü aktristin videoda akıcı bir Avustralya aksanı kullanması dikkat çekti. ABD’li oyuncu 2017 yılında Suriyeli mültecileri ziyaret etmek için Türkiye’ye gelmiş ve o dönemde, ABD Başkanı Donald Trump’ı ve büyük devletleri hedef alarak, “Dünya 5’ten büyüktür” ifadesini kullanmıştı.

New York doğumlu oyuncunun kullandığı değişik aksan daha önce "The Masked Singer"da da dikkat çekmişti. Lohan'ın, 2016 yılından bu yana Ortadoğu ve Avrupalıların İngilizce kombinasyonlarından oluşan bir aksanla konuşmaya başlaması dikkatlerden kaçmıyordu.

ABD'li oyuncu Avustralya'da radyocu Jackie O'nun hazırladığı panelde Dannii Minogue ve komedyen Dave Hughes ile beraber yer aldı. Burada bir süredir kullandığı aksan için, "Bu anlayabildiğim veya öğrenmeye çalıştığım birçok dilin karışımı. Çocukluğumdan beri farklı dilleri öğreniyorum. İyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyorum. Rusça anlayabiliyor, Türkçe, İtalyanca ve Arapça öğreniyorum" açıklamasında bulundu.

LOHAN İÇİN TÜRK CASUSU İDDİASI

ABD'li oyuncu 2017 yılında Suriyeli mültecileri ziyaret etmek için Türkiye'ye gelmiş ve o dönemde, ABD Başkanı Donald Trump'ı ve büyük devletleri hedef alarak, "Dünya 5'ten büyüktür" ifadesini kullanmıştı.

O dönemde Lohan'ın, Türkiye adına casusluk yaptığı iddiası ABD'de komplo teorileri üretenlerin birinci gündem maddesi olmuştu. Hatta Lohan'ın ana dilinin Türkçe olduğu, yıllarca ABD'de yaşamasına rağmen Türkçe'sinin, İngilizce aksanı üzerinde etkili olduğu iddia edilmişti.

Geçen yıl 'ın Türk işadamı Murat Aşık ile birlikte olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

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