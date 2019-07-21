1 LİRALIK SEMBOLİK TAZMİNAT DAVASI AÇMIŞTI

Oyuncu Hale Soygazi, iki yıl önce Show TV'de yayınlanan 'Seda ve Uğur'la Artık Susma' adlı televizyon programına katılarak iftiraya dayalı programlar yapıldığı gerekçesiyle program sunucuları Seda Sayan ve Murat Aslan ile oğlu olduğunu iddia eden Murat Şar ile bestekâr Mehmet Yüzüak'a 1 liralık sembolik tazminat davası açmıştı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davada, uyarılara rağmen Hale Soygazi aleyhindeki yayınların dava açıldığı tarihe kadar devam ettiği belirtilmişti. Dava dilekçesinde, "Programa çıkarılan 43 yaşındaki Murat Şar, annesinin ünlü bir Yeşilçam sanatçısı olduğunu belirtmiştir. Programda Hale Soygazi'nin fotoğrafları yayımlanmıştır. 2 Ekim 2017 tarihli yayında ise konuk Mehmet Yüzüak, oyuncunun babasının Albay Mehmet Soygazi olduğunu söylemiştir. Programda Hale Soygazi'nin adı zikredilerek Murat Şar'ın annesi olduğu, doğum sırasında Murat Şar'ın göbek bağının kesilmesini istemediği, ölmesini istediği gibi hiçbir dayanak ve belge olmadan açıklamalar yapılmıştır. Programda Hale Soygazi iftira, tehdit ve hakaretlere maruz kalmış, doğumdan hemen sonra çocuğunu terk eden anne imajı yaratılarak toplum nezdinde küçük düşürülmüştür. Kişilerin anne-babalarını arama yeri, TV'ler değil mahkemelerdir. Müvekkilim ile davalı Murat Şar'ın DNA eşleşmesi yapılması sonucu programın kurgu olduğu ortaya çıkacak ve davalıların sorumluluğu ortaya çıkacaktır. DNA incelemesi bu dava için zorunluluktur" denilmişti.

ADLİ TIP: HALE SOYGAZİ BİYOLOJİK ANNE DEĞİL

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde iki ay önce görülen davada mahkeme, Hale Soygazi'nin Murat Şar'ın annesi olup olmadığının tespiti için ikisinin de Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar vermişti. Mahkemenin talebi üzerine Hale Soygazi ile Murat Şar Adli Tıp Kurumu'na giderek DNA eşleşmesi yaptırdı. Yapılan DNA incelemesi sonucu Adli Tıp, Hale Soygazi'nin Murat Şar'ın annesi olup olmadığına dair kararını açıkladı. Adli Tıp Kurumu'nun raporu iki hafta önce mahkemeye ulaştı. Adli Tıp Kurumu'nun raporunda, "Murat Şar'a ait DNA profili ile annesi olduğu iddia edilen Hale Soygazi adlı şahsa ait DNA profilinin karşılaştırılması yapıldı. Elde edilen sonuçlara göre anne olduğu iddia edilen Hale Soygazi'nin biyolojik anneliği reddedilmiştir" denildi.