Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, geçtiğimiz aylarda "Derdim Olsun" adlı şarkısıyla sadece bir hafta içinde 30 milyon görüntülenmeyi geçmişti.

Toplamda 227 milyon kez dinlenen "Derdim Olsun" şarkısıyla tüm Türkiye'nin gündemine oturan Reynmen'in yeni şarkısı 'Ela' kısa sürede, 55 milyon kez izlendi.

Şarkı yayınlanmadan önce, "Eğer ilk gün 15 milyon izlenmezse Instagram'ı kapatırım" ifadelerini kullanan Reynmen, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

GELİR TABLOSUNU PAYLAŞTI!

Bir takipçisinin "Ela'dan kaç para kazandın gardaş" sorusu üzerine Reynmen, gelir tablosunu paylaşarak yanıt verdi.

Şarkıdan 19 bin 551 dolar (110 bin lira) kazandığı öğrenilen Reynmen, "Şu an güncel bu para... Berkcan'ın darülaceze yayınında da söylediğim gibi vakıflara ve hayır kurumlarına bağışlanacak" ifadelerini kullandı.