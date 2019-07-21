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  • 21.07.2019 10:29
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 10:57

Ela şarkısından ne kadar kazandı? Takipçisiyle gelir tablosunu paylaştı...

adıyla tanınan Yusuf Aktaş, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Reynmen'in ikinci single çalışması 'Ela', YouTube'da yayınlandığı ilk gün 18 milyon izlenmişti. Ünlü YouTuber, Instagram üzerinde 'Ela'dan ne kadar para kazandığını soran takipçisine, gelir tablosunu paylaşarak yanıt verdi. İşte Reynmen'in Ela'dan kazandığı ücret...

lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, geçtiğimiz aylarda "Derdim Olsun" adlı şarkısıyla sadece bir hafta içinde 30 milyon görüntülenmeyi geçmişti.

Toplamda 227 milyon kez dinlenen "Derdim Olsun" şarkısıyla tüm Türkiye'nin gündemine oturan Reynmen'in yeni şarkısı 'Ela' kısa sürede, 55 milyon kez izlendi.

Şarkı yayınlanmadan önce, "Eğer ilk gün 15 milyon izlenmezse Instagram'ı kapatırım" ifadelerini kullanan Reynmen, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

GELİR TABLOSUNU PAYLAŞTI!

Bir takipçisinin "Ela'dan kaç para kazandın gardaş" sorusu üzerine Reynmen, gelir tablosunu paylaşarak yanıt verdi.

Şarkıdan 19 bin 551 dolar (110 bin lira) kazandığı öğrenilen Reynmen, "Şu an güncel bu para... Berkcan'ın darülaceze yayınında da söylediğim gibi vakıflara ve hayır kurumlarına bağışlanacak" ifadelerini kullandı.

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