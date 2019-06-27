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  • 27.06.2019 11:15
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 11:44

Son dakika: Rap'çi Ezhel'e hapis şoku: 1 yıl 8 ay...

Ezhel olarak tanınan müzisyen , şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla tutuklanmış ve beraat etmişti. Gelen son dakika bilgisine göre Ezhel, "Uyuşturucu madde" kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. İpekçioğlu'nun cezası 5 yıl süre ile ertelendi. İşte detaylar...

Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla tutuklanan ve beraat eden Rap'çi Ezhel'e büyük şok! Rap'çi Ezhel'e keyif verici madde kullanmaktan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

EZHEL olarak tanınan müzisyen Sercan İpekçioğlu, "Uyuşturucu madde" kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. İpekçioğlu'nun cezası 5 yıl süre ile ertelendi.

İstanbul Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz sanık Ercan İpekçioğlu ve Avukatı Fuat Ekin katıldı. İpekçioğlu'nun annesi Ulya Turgut da duruşmayı izledi. İpekçioğlu, kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin de 100 bin lira olduğunu söyledi. Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan İpekçioğlu, Uyuşturucu madde kullanmadığını söyledi.

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