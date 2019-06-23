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  • 23.06.2019 21:01
  • Son Güncelleme: 23.06.2019 21:01

? ve nereli?

Oyuncu bir süre önce Enes Batur ile çektirdiği düğün kareleriyle çok konuşulmuştu. Şimdilerde yine insanlar internette "?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, ve nereli? İşte Damla Aslanalp'in hayatı...

Damla Aslanalp kimdir?

Enes Batur ile düğün kareleriyle çok konuşulan Damla Aslanalp'in hayatıyla ilgili detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Damla Aslanalp kimdir sorusu birçok kişi tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Damla Aslanalp kaç yaşında ve nereli? İşte merakla araştırılan o soruların yanıtı...

DAMLA ASLANALP KİMDİR?

Damla Aslanalp, 1990 yılında Almanya'da doğmuştur. Tam adı Nergiz Damla Aslanalp'dır. 2013 yılında Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde düzenlenen 'Miss Turkuaz' yarışmasında üçüncü oldu.

Mahsun Kırmızıgül, 2014 yılında çekilecek dizi filmi 'Mardin İşi'nin başrolü için 130 genç kız arasından Damla Aslanalp'i seçti.

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