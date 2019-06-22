Demet Şener ve Cenk Küpeli, sade bir nihakla hayatlarını birleştirdi. Çiftin evlilik haberinin ardından, Cenk Küpeli'nin hayat hikayesi, magazinseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Demet Şener'in eşi Cenk Küpeli kimdir? Cenk Küpeli, kaç yaşında ve nereli? İşte Demet Şener ve Cenk Küpeli'nin hayat hikayesi...

CENK KÜPELİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Cenk Küpeli, 1985 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Eski milli basketbolcular arasında yer alan Cenk Küpeli, kariyerine Tav Holding'de başladı. Daha sonra kariyerini genel müdür olarak devam ettirdi. Küpeli, aynı zamanda Beşiktaş Kongre üyeliği ve Şişli Meslek Yüksek Okulu Mütevelli Heyeti üyeliği yapıyor.

Cenk Küpeli'nin Demet Şener ile ilişkisi başladığında başka biriyle nişanlı olduğu iddia edilmişti. Küpeli, basın açıklamasında;"Çıkan haberler kesinlikle doğru değildir. Bu zamana kadar kimseyle nişanlanmadım. Kendisi eski kız arkadaşımdır. Olmayan şeylerle Demet'le olan ilişkim yıpratılmaya çalışılmaktadır. Şu anda tek önemli şey Demet'le olan ilişkimdir. Saygı duyulmasını rica ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

DEMET ŞENER KİMDİR?

Demet Şener, 11 Nisan 1977'de Bursa'da doğdu. Nişantaşı Kız Lisesi'nden mezun olan Şener, 1995 yılında yapılan Miss Turkey Güzellik Yarışmasında 1. oldu. 15 Temmuz 2005 tarihinde millî basketbolcu İbrahim Kutluay'la evlendi, 19 Ocak 2018'de İbrahim Kutluay'dan boşandı. Şener'in bu evliliğinden 2006 doğumlu İrem adında bir kız çocuğu ve 2009 doğumlu Ömer isimli oğlu bulunmaktadır.

Demet Şener beyazperdeye, 1999 yapımı olan ve Gani Müjde tarafından yazılıp yönetilen, oyuncular arasında Cem Davran, Hande Ataizi, Mehmet Ali Erbil ve Nurseli İdiz gibi ünlü sanatçıların da olduğu "Kahpe Bizans" filmi ile adım attı. Bu filmin ardından yine 1999 yılında, Mustafa Altıoklar tarafından yazılıp yönetilen "Asansör" filminde rol aldı.