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  • 19.05.2019 16:23
  • Son Güncelleme: 19.05.2019 16:29

'a tehdit mesajı: Elimde fotoğrafların var...

Merve Boğulur, geçtiğimiz günlerde tanımadığı bir numaradan tehdit mesajı aldı. Mesajı gönderen kişi, elinde ünlü oyuncuya ait birçok fotoğraf ve müstehcen görüntü olduğunu iddia etti. , kendisinden şantajla para talep eden kişinin kimliğinin tespit edilmesi için İstanbul Adliyesi'ne başvurdu.

Merve Boluğur hayatının şokunu yaşadı!

Merve Boluğur telefonuna gelen bir mesajla şok oldu. Mesajı gönderen kişi, elinde ünlü oyuncuya ait birçok fotoğraf ve müstehcen görüntü olduğunu iddia etti.

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