Merve Boluğur telefonuna gelen bir mesajla şok oldu. Mesajı gönderen kişi, elinde ünlü oyuncuya ait birçok fotoğraf ve müstehcen görüntü olduğunu iddia etti.
Merve Boluğur'a tehdit mesajı: Elimde fotoğrafların var...
Merve Boğulur, geçtiğimiz günlerde tanımadığı bir numaradan tehdit mesajı aldı. Mesajı gönderen kişi, elinde ünlü oyuncuya ait birçok fotoğraf ve müstehcen görüntü olduğunu iddia etti. Merve Boluğur, kendisinden şantajla para talep eden kişinin kimliğinin tespit edilmesi için İstanbul Adliyesi'ne başvurdu.
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