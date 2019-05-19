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  • 19.05.2019 13:46
  • Son Güncelleme: 19.05.2019 13:46

'e tekmeli saldırı! 'Terminatör'e atılan anları kameralara böyle yansıdı

'Terminatör' , 'da katıldığı bir etkinlikte tekmeli saldırıya uğradı! Aldığı darbe Schwarzenegger'i yıkmazken, arkadan yi atan kişi yere düştü ve kıskıvrak yakalandı. O anlar ise kameralara yansıdı! Ünlü aktör daha sonra resmi Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Ünlü ABD'li aktör ve 2003-2011 yılları arasında ABD'nin California eyaletinin valiliğini yapmış olan Arnold Schwarzenegger, Güney Afrika'da katıldığı 'Arnold Classic Africa 2019' etkinliğinde saldırıya uğradı.

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