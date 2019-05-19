Ünlü ABD'li aktör ve 2003-2011 yılları arasında ABD'nin California eyaletinin valiliğini yapmış olan Arnold Schwarzenegger, Güney Afrika'da katıldığı 'Arnold Classic Africa 2019' etkinliğinde saldırıya uğradı.
Ünlü ABD'li aktör ve 2003-2011 yılları arasında ABD'nin California eyaletinin valiliğini yapmış olan Arnold Schwarzenegger, Güney Afrika'da katıldığı 'Arnold Classic Africa 2019' etkinliğinde saldırıya uğradı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.