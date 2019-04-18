Lale Belkıs, Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının konuğu oldu. Eski manken, şarkıcı ve oyuncu olan Lale Belkıs, Yeşilçam'da oynadığı kötü kadın karakterleri ile tanınmaktadır. Ünlü oyuncu, katıldığı magazin programında, gençliğinde çapkın bir kadın olduğunu belirterek açıklamalarıyla herkesi şaşırtmıştı. Peki, Lale Belkıs kimdir, kaç yaşında? Lale Belkıs nereli? İşte ünlü oyuncu Lale Belkıs'ın hayat hikayesi...

LALE BELKIS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Lale Belkıs, 28 Kasım 1938 tarihinde İstanbul'un Eyüp ilçesinde dünyaya geldi. Asıl adı Belkıs Durmaz'dır. Belkıs, Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsünden mezun olmuştur.

Olgunlaşma Enstitüsünde düzenlenen defilede mankenlik yapması istendi. Defilede giydiği bu kıyafetler iki aylık bir geziyle dünyanın pek çok ülkesinde sergilendi ve Belkıs'ın da bu kıyafetleri tanıtması istendi. 1954'te kardeşlerinin de yardımıyla babasından gizli olarak bu gemi yolculuğuna çıktı, adını da değiştirdi.

Film ve oyunculuk tekliflerine ne kadar 'hayır' dese de tiyatrocu Lale Oraloğlu'nun ısrarına karşı koyamadı ve 1960'da Pangaltı Tiyatrosu'nda sahnelenen 'Evlilik Dolabı' oyununda İsveçli kadını oynamayı kabul etti.

Bir süre İpek Film Stüdyosu'nda dublaj yaptı. Sophia Loren, Ava Gardner, Cahide Sonku'yu seslendirdi. Sinemaya 1966'da " Ölüm Tarlası " filmiyle geçti. " Bitmeyen Korku ", "Harun Reşit'in Gözdesi", "Feride", "Bir Demet Menekşe" gibi filmlerde oynadı. 1966'da 'Ölüm Tarlası' filminde oynayacak arkadaşı Kamuran Yüce'nin peşine takılır ve kumaş almak için gittiği Kilis'te ilk filminde oynadı Lale Belkıs. Kilis'te geçen bir kaçakçılık hikâyesini anlatan ve yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı filmin senaristi Yaşar Kemal ondan çok etkilendi ve " Ölüm Tarlası " filminde Falcı Emine rolünü oynaması için ısrar etti. Aynı yıl, 'Bitmeyen Korku' ve "Fatih'in Fedaisi" filmlerinde oynadı.

Bir yıl sonra, yine Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Harun Reşid'in Gözdesi" filminde Ajda Pekkan'ı kırbaçlayan kötü Butri rolündeydi.

1984 tarihli Atıf Yılmaz klasiği 'Dağınık Yatak' o dönemde rol aldığı filmlerin en önemlisiydi. Müziğe 1967 yılında başladı. Nota, solfej, şarkı çalıştı, şan eğitimi aldı. "Playboy"un da aralarında bulunduğu İstanbul'un en seçkin gece kulüplerinde sahneye çıktı. İngilizce ve Fransızca şarkılar söyledi.

Anılarını yazdığı "İpek Çoraplar" adlı kitabı vardır.