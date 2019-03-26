Can Yaman ile aşk yaşadığı iddia edilen ve aynı dizide rol alan Demet Özdemir, sette göbek attı. Demet Özdemir'İn etrafındakilere aldırış etmeden dans ettiği anları rol arkadaşı Öznur Serçeler Instagram hesabından paylaştı. Kısa sürede sosyal medyaya yayılan Demet Özdemir'İn göbek atma videosu, hayranlarının hoşuna gitti.