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  • 26.03.2019 17:51
  • Son Güncelleme: 26.03.2019 18:06

'den göbek şov! Sokak ortasında adeta kendinden geçti...

ile birlikte olduğu iddia edilen , rol aldığı dizinin setinde göbek attı. Seçkin Özdemir ile aşk yaşadığı sıralarda ortaya çıkan yıllar önceki dans videosundan sonra sette dans eden Özdemir'in bu halleri sosyal medyayı yıktı geçti. Demet Özdemir kendinden geçmiş bir şekilde dans ederken, Can Yaman'ın orada olmaması dikkat çekti.

Can Yaman ile aşk yaşadığı iddia edilen ve aynı dizide rol alan Demet Özdemir, sette göbek attı. Demet Özdemir'İn etrafındakilere aldırış etmeden dans ettiği anları rol arkadaşı Öznur Serçeler Instagram hesabından paylaştı. Kısa sürede sosyal medyaya yayılan Demet Özdemir'İn göbek atma videosu, hayranlarının hoşuna gitti.

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