Demet Akbağ'ın 20 yıllık eşi Zafer Çika dün akşam saatlerinde İzmir yolunda korkunç bir trafık kazası geçirdi. Yola fırlayan ve emniyet kemeri takmadığı belirlenen Zafer Çika kazanın ardından hemen ameliyata alındı ve yoğun bakıma kaldırıldı. Zafer Çıka'dan kahreden ölüm haberi ise gece geldi. Zafer Çika hayatını kaybetti. Peki Demet Akbağ'ın 1999 yılında hamile kaldığı için sürpriz bir şekilde Milano'da evlendiği eşi Zafer Çika kimdir, kaç yaşındadır ve mesleği nedir? Çiftin 19 yaşında Ali adında bir çocukları var.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, İzmir'den Çeşme istikametine giden Muammer Renda idaresindeki 35 S 7580 plakalı cipin Narlıdere-Güzelbahçe mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, kaldırıldığı 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çika'nın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın ölümüne patlayan lastik sebep oldu iddiası

Başarılı oyuncu Demet Akbağ'ın 20 yıllık eşi Zafer Çika'nın Çeşme yolundaki trafik kazasında can vermesi, büyük üzüntüye neden oldu. İddialara göre kazanın nedeni, otomobilin patlayan lastiği...



Oyuncu Demet Akbağ'ı kahreden kaza haberi önceki akşam geldi. İzmir'den Çeşme istikametine giden Muammer Renda idaresindeki 35 S 7580 plakalı cipin Narlıdere-Güzelbahçe mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, kaldırıldığı 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İzmir Alsancak Hocazade Camii'nde öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından Zafer Çika, Çeşme'de toprağa verilecek. Kazayla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. Ancak TAKVİM'in edindiği bilgilere göre otomobil lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıktı. Erdoğan, eşi vefat eden oyuncu Demet Akbağ'a başsağlığı diledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyuncu Demet Akbağ'a eşinin vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, oyuncu Demet Akbağ'ı telefonla arayarak eşi Zafer Çika'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.

Twitter:

ARDA TURAN:Dünyada güldüğün mutlu olduğun gibi ahirette de gül mutlu ol inşallah... Allah rahmet eylesin....

CAN YILMAZ: Zafer Çika'yı kaybettik. Başta eşi Demet Akbağ olmak üzere tüm sevenlerine sabır dilerim.

BUSE TERİM: Ah canım Zafer Abicim be... Evimize gelecektin, çocukları görecektin...

SUNAY AKIN: Geceden de kara bir haber... Sevgili Zafer Çika bir trafik kazasında hayatını kaybetti... Sabırlar dilerim Demet Akbağ kardeşim, çok ama çok üzgünüm...

ECE USLU: Çok üzgünüm, gerçekten çok üzgünüm! Başın sağolsun Demet Akbağ. Allah rahmet eylesin.

DEMET EVGAR: Ahh Zafer abi, iyi insan... Çok üzgünüm... Nur olsun yolların güzel abiciğim...



Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenaze programı belli oldu

Demet Akbağ dün akşam 18.30 sıralarında trafik kazasında kaybettiği eşi Zafe Çika'yı perşembe günü son yolculuğuna uğurlayacak. Zafer Çika'nın cenaze töreni Çeşme'de yapılacak. Öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından Zafer Çika, Çeşme'de toprağa verilecek. Zafer Çika'nın cenaze namazı İzmir Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak.

KAZA NASIL OLDU

Kaza 12 Mart'ta saat 18.30 sıralarında İzmir- Çeşme Otoyolu İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. Havayolu ile İzmir'e gelen Zafer Çika, buradan Muammer Renda yönetimindeki 35 S 7580 plakalı Pick-Up ile Çeşme'ye gitmek üzere yola çıktı. Araç, İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan Pick-Up, ardından şarampole yuvarlandı.

EMNİYET KEMERİ TAKILI OLMAYAN ÇİKA ARAÇTAN FIRLADI

Kazanın ardından otoyolda bulunan sürücüler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün yanında oturduğu anlaşılan Zafer Çika'nın, emniyet kemerinin takılı olmaması nedeniyle kaza sırasında aracın ön camdan fırladığını belirledi. İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla karayoluna çıkartılan yaralılara ilk müdahale buradaki sağlık ekibi tarafından yapıldı. Durumu ağır olduğu öğrenilen Çika ile Renda, ardından ambulanslarla dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Pick-Up çekici ile şarampolden çıkartılırken, kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı, kontrollü şekilde sağlandı.

Başkan Erdoğan'dan oyuncu Demet Akbağ'a taziye

Erdoğan, eşi vefat eden oyuncu Demet Akbağ'a başsağlığı diledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyuncu Demet Akbağ'a eşinin vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, oyuncu Demet Akbağ'ı telefonla arayarak eşi Zafer Çika'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.

ZAFER ÇIKA KİMDİR

18 Mayıs 2014'te yayımlanan Posta Gazetesi'nin Karnaval ekinde, Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika şöyle anlatılıyor;

"Zafer Bey doğma büyüme İzmirlidir. Şehrini, işini gücünü bırakıp aşkı uğruna İstanbul'a taşınır. Büyük aşktır onlarınki. "Çocuğumuz olursa evleniriz" diye düşünürler. Demet Akbağ 39 yaşına geldiğinde tam da yaşı dolayısıyla 'O defteri artık kapattım' diye düşündüğü sırada hamile kaldığını öğrenir. Kimseye söylemez; 30 Ağustos Zafer Bey'in doğumgünüdür, o güne saklar bu sürprizi. Zafer Bey mutluluktan havalara uçar. Hemen evlenme planı yapılır. Ve Galatasaray-Milan maçını seyretmeye gittikleri gün, 19 Eylül 1999'da iki şahitle Milano'da evlenirler. 2000'de Ali dünyaya gelir. Demet Akbağ, Ali'li yıllarını hayatının en güzel yılları olarak tanımlar... Mayıs başında eşi kalp krizi geçiren Demet Akbağ zor günler geçirmişti. Neyse ki bu kötü günler geride kaldı ve bugünlerde Demet Akbağ, Cannes Film Festivali'nin Türk yıldızı olma sevincini yaşıyor."

DEMET AKBAĞ KİMDİR?

Demet Akbağ, 23 Aralık 1959 tarihinde Denizli'de doğdu. Çocukluğu Denizli'de geçiren Akbağ, İstanbul Kız Lisesi'nde başladığı lise eğitimini Erenköy Kız Lisesi'nde bitirdi.

1982 senesinde İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdi.

Mezuniyetinden sonra 1982 senesinde amatör olarak başladığı tiyatro hayatına, 1983 senesinde dahil olduğu Gönül Ülkü Özcan - Gazanfer Özcan Tiyatrosu ile devam etti.

Kurulduğu tarihten itibaren çalıştığı Beşiktaş Kültür Merkezi'nin (BKM) dışında, Kent Oyuncuları, Hadi Çaman, Yeditepe Oyuncuları, Devekuşu Kabare, Dormen Tiyatrosu ve Ortaoyuncular gibi tiyatro topluluklarıyla da çalıştı.

1997 senesinde Yılmaz Erdoğan ile birlikte pek çok ünlü tiyatrocuyu bünyesinde barındıran "Bir Demet Tiyatro" dizisinde yer aldı.