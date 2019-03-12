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  • 12.03.2019 08:57
  • Son Güncelleme: 12.03.2019 09:07

'den sevenlerini heyecanlandıran paylaşım

Evinin banyosunda düşerek acilen a kaldırılan ünlü sunucu ve şovmen 'den sevindirici bir paylaşım geldi. Yoğun bakım ünitesinde uzun bir süre kaldıktan sonra sağlık durumunda iyileşme görülen Mehmet Ali Erbil, hesabından doktoru Jan Klod Kayuk ile fotoğrafını paylaştı. Ünlü sunucunun fotoğrafına dakikalar içinde onbinlerce beğeni ve yorum geldi.




Geçtiğimiz sene Ekim ayında evinin banyosunda düşüp acilen hastaneye kaldırılan, ve o günden beri hastanede bulunan ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil sevenlerini heyecanlandırdı. Hastalığı magazin gündemine son dakika olarak düşen Mehmet Ali Erbil uzun bir süre sonra instagram hesabından fotoğrafanı paylaştı.

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