Geçtiğimiz sene Ekim ayında evinin banyosunda düşüp acilen hastaneye kaldırılan, ve o günden beri hastanede bulunan ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil sevenlerini heyecanlandırdı. Hastalığı magazin gündemine son dakika olarak düşen Mehmet Ali Erbil uzun bir süre sonra instagram hesabından fotoğrafanı paylaştı.
Mehmet Ali Erbil'den sevenlerini heyecanlandıran paylaşım
Evinin banyosunda düşerek acilen yoğun bakıma kaldırılan ünlü sunucu ve şovmen Mehmet Ali Erbil'den sevindirici bir paylaşım geldi. Yoğun bakım ünitesinde uzun bir süre kaldıktan sonra sağlık durumunda iyileşme görülen Mehmet Ali Erbil, instagram hesabından doktoru Jan Klod Kayuk ile fotoğrafını paylaştı. Ünlü sunucunun fotoğrafına dakikalar içinde onbinlerce beğeni ve yorum geldi.
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