





Geçtiğimiz sene Ekim ayında evinin banyosunda düşüp acilen hastaneye kaldırılan, ve o günden beri hastanede bulunan ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil sevenlerini heyecanlandırdı. Hastalığı magazin gündemine son dakika olarak düşen Mehmet Ali Erbil uzun bir süre sonra instagram hesabından fotoğrafanı paylaştı.

