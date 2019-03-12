Manken Çağla Şıkel hakkında vergide usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkemede ifade veren Şıkel, mağdur olduğunu söyledi.
Çağla Şıkel'in kaderi bilirkişinin elinde
Vergide usulsüzlük yaptığı iddiasıyla hakkında dava açılan Çağla Şıkel, muhasebecisi tarafından mağdur edildiğini söyledi. Mahkeme, sahte faturaların incelenmesi için bilirkişi atanmasına karar verdi.
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