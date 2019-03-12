Çağla Şıkel'in kaderi bilirkişinin elinde Vergide usulsüzlük yaptığı iddiasıyla hakkında dava açılan Çağla Şıkel, muhasebecisi tarafından mağdur edildiğini söyledi. Mahkeme, sahte faturaların incelenmesi için bilirkişi atanmasına karar verdi.

Haberler Magazin Haberleri Çağla Şıkel'in kaderi bilirkişinin elinde