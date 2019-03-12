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  • 12.03.2019 08:37
  • Son Güncelleme: 12.03.2019 08:46

Çağla Şıkel'in kaderi bilirkişinin elinde

Vergide usulsüzlük yaptığı iddiasıyla hakkında dava açılan Çağla Şıkel, muhasebecisi tarafından mağdur edildiğini söyledi. Mahkeme, sahte faturaların incelenmesi için bilirkişi atanmasına karar verdi.

Çağla Şıkel'in kaderi bilirkişinin elinde

Manken Çağla Şıkel hakkında vergide usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkemede ifade veren Şıkel, mağdur olduğunu söyledi.

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