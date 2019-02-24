Oscar Ödülleri bu akşam sahiplerini bulacak. Oscar olarak bilinen Akademi Ödülleri 91. kez gerçekleştirilecek. Oscar bu gece 225 ülkeden canlı oalrak yayınlanacak. Şimdi birçok insan Oscar Ödül Töreni ne zaman sorusuna büyük bir merakla yanıt arıyor. Peki, Oscar Ödül Töreni hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? Oscar Ödül Töreni'ne dair merak edilen tüm detayları haberimizde sizin için derledik.

OSCAR ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sinemanın en prestijli ödülleri arasında yer alan Oscar Ödül Töreni, bu gece 91. kez gerçekleştirilecek. Her sene büyük bir ihtişamla başlayan ve hakkında çokça konuşulan Oscar Ödülleri oyuncuların, yapımcıların ve yönetmenlerin boy göstereceği kırmızı halı geçidiyle başlayacak.

OSCAR ÖDÜL TÖRENİ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2019 Oscar Ödülleri, bu akşam ABC kanalında canlı yayınlanacak ödül töreninde sahiplerini bulacak. Oscar Türkiye saatiyle pazarı pazartesiye bağlayan gece, saat 3'te kırmızı halı geçişiyle başlayacak. Bu yıl sunucusuz gerçekleşecek Oscar Ödülleri töreni, 225 ülkede milyonlarca kişi tarafından izlenebilecek.

HANGİ DALLARDA ÖDÜL VERİLECEK?

ABD'de canlı olarak yayınlanacak törende, "En İyi Film", En İyi Yönetmen", "En İyi Erkek Oyuncu, "En İyi Kadın Oyuncu, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu", "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", "En İyi Orijinal Senaryo", "En İyi Uyarlama Senaryo", "En İyi Görüntü Yönetmenliği", "En İyi Prodüksiyon Dizaynı, "En İyi Ses Efekti", "En İyi Kurgu", "En İyi Ses Kurgusu", "En İyi Görsel Efekt", "En İyi Film Şarkısı", En İyi Film Müzikleri", "En İyi Kostüm Tasarımı", "En İyi Saç ve Makyaj","Yabancı Dilde En İyi Film", "En İyi Belgesel", "En İyi Kısa Belgesel", "En İyi Animasyon Film", "En İyi Kısa Animasyon Film", "En İyi Kısa Film" dallarında ödül verilecek.