Ünlü şarkıcı Mabel Matiz'in Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca, hayatını kaybetti. Mabel Matiz'in babası, Mersin'de toprağa verildi. Ünlü sanatçı Mabel Matiz'in 66 yaşındaki Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Mabel Matiz'in babası Ali Karaca memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrası Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Kıbrıs Gazisi Ali Karaca'nın cenazesi bugün Tömük Mahallesi'ndeki evine getirildi. Helallik alınmasının ardından da Tömük Asri Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene Erdemli Kaymakamı Avni Kula, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Derin ile Mersinli gaziler katıldı.
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