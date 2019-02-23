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  • 23.02.2019 17:53
  • Son Güncelleme: 23.02.2019 17:59

Şarkıcı 'in babası Ali Karaca son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü şarkıcı 'in Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca, hayatını kaybetti. Mabel Matiz'in babası, Mersin'de toprağa verildi.

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