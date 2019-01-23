Şişli Abide-i Hürriyet Parkı'nda 20 Ocak 2019 günü sabah saatlerinde 37 yaşındaki G.Y adlı kadın yarı çıplak şekilde bulundu. Zihinsel engelli olduğu belirtilen kadına tecavüz edildiği iddiaları üzerine Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlatırken, G.Y adlı kadın Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.

Polis, park ve çevresindeki 300 saatlik güvenlik kamera görüntüleri inceledi. Şüphelinin sarı kazak giyen bir kişi olduğu tespit edildi. Görüntülerden yola çıkan polis ekipleri, şüphelinin Emniyette uyuşturucu ve kasten yaralamadan kaydı olan E.O. olduğunu belirledi.

25 yaşındaki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Şüphelinin olayın ardından Tekirdağ, Çerkezköy'e gittiği tespit edildi.

Gasp Büro ekipleri düzenlediği operasyonda E.O'yu gözaltına aldı. Emniyette sorguya alınan E.O., "Uyuşturucu kullandım. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ne yaptığımın farkında değilim. Ben gözümü Küçükçekmece'de açtım" ifadelerini kullandı. Şüpheli sorgusunun ardından savcılığa sevk edildi.