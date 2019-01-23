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  • 23.01.2019 16:29
  • Son Güncelleme: 23.01.2019 16:36

’da iğrenç olay! kadına etti

'da G.Y. adlı kadına ettiği öne sürülen E.O., 'da yakalandı. Olay sırasında üzerinde olan sarı kazağından yola çıkılarak yakalanan E.O.’nun ifadesinde, “ kullanmıştım, hatırlamıyorum” dediği öne sürüldü. Şüpheli sorgusunun ardından savcılığa sevk edildi.

İstanbul’da iğrenç olay! Sarı kazak yakalattı...

Şişli Abide-i Hürriyet Parkı'nda 20 Ocak 2019 günü sabah saatlerinde 37 yaşındaki G.Y adlı kadın yarı çıplak şekilde bulundu. olduğu belirtilen kadına edildiği iddiaları üzerine Asayiş Şube Amirliği ekipleri çalışma başlatırken, G.Y adlı kadın Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.

Polis, park ve çevresindeki 300 saatlik güvenlik kamera görüntüleri inceledi. Şüphelinin sarı kazak giyen bir kişi olduğu tespit edildi. Görüntülerden yola çıkan polis ekipleri, şüphelinin Emniyette ve kasten yaralamadan kaydı olan E.O. olduğunu belirledi.

25 yaşındaki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Şüphelinin olayın ardından , Çerkezköy'e gittiği tespit edildi.

Gasp Büro ekipleri düzenlediği operasyonda E.O'yu gözaltına aldı. Emniyette sorguya alınan E.O., "Uyuşturucu kullandım. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ne yaptığımın farkında değilim. Ben gözümü 'de açtım" ifadelerini kullandı. Şüpheli sorgusunun ardından savcılığa sevk edildi.

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