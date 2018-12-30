Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, aşklarını evlilikle taçlandırıyor. Kısa bir süre önce sevgili oldukları öğrenilen Akçıl ve Kıratlı'nın 24 ralık'ta evlendiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı ancak çift aslında yarın evleniyor.

Popçu, "Burcu, ilk ve tek aşkım" diyerek 29 yaşındaki oyuncuya övgüler yağdırmıştı. Bu arada 36 yaşındaki Akçıl, "Kaderimi birleştirmek istediğim kişi" dediği oyuncunun gönlünü kazanmak için 3 yıl uğraştı. İkilinin nikah kararı da "Sabreden Sinan, muradına eriyor" dedirtti.