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  • 30.12.2018 12:54
  • Son Güncelleme: 30.12.2018 13:28

ile yarın Amsterdam'da evleniyor! Burcu Kıratlı kimdir?

ile 1 ay önce Nişantaşı'nda bir mekandan birlikte çıkarken görüntülenmişti. Üzerinden çok geçmeden ikili her yere birlikte gitmiş ve aralarındaki aşk dedikodularını doğrulamışlardı. En kısa sürede evleneceklerini belirten Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'dan beklenen haber geldi. Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, yarın Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Türk Konsolosluğu'nda evleniyor.

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, aşklarını evlilikle taçlandırıyor. Kısa bir süre önce sevgili oldukları öğrenilen Akçıl ve Kıratlı'nın 24 ralık'ta evlendiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı ancak çift aslında yarın evleniyor.

Popçu, "Burcu, ilk ve tek aşkım" diyerek 29 yaşındaki oyuncuya övgüler yağdırmıştı. Bu arada 36 yaşındaki Akçıl, "Kaderimi birleştirmek istediğim kişi" dediği oyuncunun gönlünü kazanmak için 3 yıl uğraştı. İkilinin nikah kararı da "Sabreden Sinan, muradına eriyor" dedirtti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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