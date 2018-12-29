Şeyma Subaşı yeni sevgilisiyle Tulum sahillerinde görüntülendi. İsminin DJ Guido Senia olduğu öğrenilen adamın, evli ve çocuklu olduğu ortaya çıktı.
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Şeyma Subaşı yeni sevgilisiyle Tulum sahillerinde görüntülendi. İsminin DJ Guido Senia olduğu öğrenilen adamın, evli ve çocuklu olduğu ortaya çıktı.
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