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  • 29.12.2018 12:25
  • Son Güncelleme: 29.12.2018 12:38

'nın yeni sevgilisi DJ evli ve çocuklu çıktı!

'nın DJ ile Tulum sahilindeki samimi görüntüleri magazin dünyasına bomba gibi düştü. Hayranları "Şeyma'nın yeni sevgilisi kim?" diye ararken şok gerçek ortaya çıktı. Fransız DJ Guido Senia bir erkek çocuğu olduğu ve evli olduğu öğrenildi. Peki

Şeyma Subaşı yeni sevgilisiyle Tulum sahillerinde görüntülendi. İsminin DJ Guido Senia olduğu öğrenilen adamın, evli ve çocuklu olduğu ortaya çıktı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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