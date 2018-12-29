Yapılan açıklamada "Ayşen Gruda'nın yoğun bakımda devam eden tedavisi bu sabah KOAH alevlenmesi sebebiyle solunum cihazı desteği ile devam etmektedir" denildi.



İşte hastaneden yapılan o açıklama:



"Türk Sinema ve Tiyatrosu'nun duayen isimlerinden Sevgili Ayşen Gruda'nın durumu ciddiyetini korumaktadır ve tedavisi Derindere Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde devam etmektedir.

Bir süredir ileri evre pankreas kanseri sebebiyle hastanemizde tedavi gören değerli tiyatro sanatçımız Ayşen Gruda'nın yoğun bakımda devam eden tedavisi bu sabah KOAH alevlenmesi sebebiyle solunum cihazı desteği ile devam etmektedir.



Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."



KOAH NEDİR?



'Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı' isminin baş harflerinden oluşan kısaltılmış bir hastalık ismi olan KOAH, uzmanlara göre dünyada en sık ölüme yol açan 4'üncü hastalıktır.



İlerleyici ve tam olarak geri dönüşümlü olmayan, buna karşılık önlenebilir ve tedavi edilebilir bir akciğer hastalığıdır. KOAH havayollarını daraltır, solunumu güçleştirir. Genellikle kronik bronşit (fazla miktarda mukusun oluştuğu sürekli öksürük durumu) ve amfizem (kana oksijen taşınmasını sağlayan hava keseciklerinde harabiyete neden olan bir hastalık) zemininde gelişen KOAH'da hastalar, öksürük ve balgamdan kısa mesafeli yürüyüşte bile oluşan nefes darlığına kadar değişik şikayetlere sahiptirler.