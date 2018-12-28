Gazetecilik alanında yaptığı yeniliklerle kısa sürede çok hızlı bir gelişim gösteren Takvim, dün başarılarla dolu 23 seneyi geride bıraktı. Türkiye'de öncü medya kimliği kazanan gazetemiz Takvim'in yeni yaşı, Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Dr. Serhat Albayrak'ın katılımıyla Balmumcu binasında gerçekleşti. Albayrak, şu sözlerle Takvim ekibini tebrik etti: "Türk medyasının ve grubumuzun başarılı markası; Takvim gazetesinin bugün 24. yaşını kutluyoruz. Takvim, doğru habercilik anlayışıyla gerçek haberleri ortaya koyarak hem ülkemize hem de okurlarına değer katıyor. Takvim gazetesini bugünlere taşıyan tüm çalışanlarımızı gönülden tebrik ediyor, daha nice yıldönümlerini yepyeni başarılarla beraber kutlamayı diliyorum." Gazetemizin 24. yaş günü pastasını Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, usta yazar Hakkı Yalçın ve Takvim ekibi birlikte kesti.





'DOĞRU HABERCİLİK SÜRECEK'

Diler, "Yeni yılda da bize her zaman güvenen halkımıza doğru haberler vermeyi sürdüreceğiz" diye konuştu. Başyazarımız Hakkı Yalçın da "24 yıldır bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" dedi. Kutlamada Başakşehir'in başarılı Teknik Direktörü Abdullah Avcı da hazır bulundu...

Hakkı Yalçın, kutlama pastasını alkışlar eşliğinde kesti. Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak da meslektaşlarını tebrik etti.