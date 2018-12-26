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  • 26.12.2018 10:04
  • Son Güncelleme: 26.12.2018 10:06

'in kızı 'den duygusal paylaşım: Sesini duymak bile güç veriyor

evinde geçirdiği kaza sonucunda 68 gün da kaldı. Ablası Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkındaki tüm gelişmeleri sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmedi. , geçtiğimiz gün durumunun daha iyi olduğu ve konuşmaya başladığı söylenen babası Mehmet Ali Erbil için duygulandıran paylaşımda bulundu.

Mehmet Ali Erbil'in kızından duygulandıran paylaşım!

68 gün önce evinin banyosunda düşmüş ve kaburgalarını kırmıştı. Kırıklardan birinin akciğer zarına batması sonucunda yğun bakıma kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili geçtiğimiz günlerde sevindiren gelişmeler yaşanmış, Erbil'in konuşmaya başladığı haberi gelmişti. Kızı , babasının sağlık durumuyla ilgili duygusal paylaşımda bulundu. İşte Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil'in herkesi duygulandıran paylaşımı...

"BABACIĞIM SESİNİ DUYMAK BİLE GÜÇ VERİYOR"

Instagram hesabının hikaye bölümünden babasıyla ilgili bir video paylaşan Sezin Erbil paylaşıma, "da 68 gün geride kaldı. Babacığım sesini duymak bile güç veriyor. Şükürler olsun bu günümüze" notunu ekledi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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