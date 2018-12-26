Mehmet Ali Erbil 68 gün önce evinin banyosunda düşmüş ve kaburgalarını kırmıştı. Kırıklardan birinin akciğer zarına batması sonucunda yğun bakıma kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili geçtiğimiz günlerde sevindiren gelişmeler yaşanmış, Erbil'in konuşmaya başladığı haberi gelmişti. Kızı Sezin Erbil, babasının sağlık durumuyla ilgili duygusal paylaşımda bulundu. İşte Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil'in herkesi duygulandıran paylaşımı...

"BABACIĞIM SESİNİ DUYMAK BİLE GÜÇ VERİYOR"

Instagram hesabının hikaye bölümünden babasıyla ilgili bir video paylaşan Sezin Erbil paylaşıma, "Yoğun bakımda 68 gün geride kaldı. Babacığım sesini duymak bile güç veriyor. Şükürler olsun bu günümüze" notunu ekledi.