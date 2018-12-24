Bir küs bir barışık aşıklar Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Oyuncu Hande Erçel'den öyle bir hamle geldi ki sosyal medya çalkalandı.
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Bir küs bir barışık aşıklar Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Oyuncu Hande Erçel'den öyle bir hamle geldi ki sosyal medya çalkalandı.
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