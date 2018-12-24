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  • 24.12.2018 17:50
  • Son Güncelleme: 24.12.2018 17:56

, 'ı engelledi! Şoke eden hamle

Bir dargın bir barışık ilişkileri ile magazin gündemini meşgul eden ile 'tan flaş bir hamle geldi. Murat Dalkılıç'ın önceki akşam 2 kadınla birlikte görüntülenmesi sonrası Hande Erçel, Murat Dalkılıç'ı engelledi. Peki Hande Erçel ile Murat Dalkılıç neden ayrıldı?

Bir küs bir barışık aşıklar Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Oyuncu Hande Erçel'den öyle bir hamle geldi ki sosyal medya çalkalandı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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