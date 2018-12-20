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  • 20.12.2018 11:29

Yeşilçam'ın ustası kimdir? kaç yaşında, aslen nereli?

Yeşilçam'ın usta ismi lakaplı Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktı. Edirne'de Şam tatlısı yaparak geçimini sağlayan Niyazi Taligacı'nın hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, Yeşilçam'ın Ustura Kemal'i ? Niyazi Taligacı kaç aşında ve aslen nereli?

Yeşilçam'ın ustası Ustura Kemal kimdir?

kimdir? Yeşilçam'ın efsanelerinden olan lakaplı Niyazi Taligacı, Müge Anlı'nın bugünkü programına çıktı. Programda, Niyazi Taligacı ve çocukları karşı karşıya gelecek. Peki, ? İşte Yeşilçam'ın Ustura Kemal'i Niyazi Taligacı hakkında merak edilenler...

NİYAZİ TALİGACI KİMDİR?

1937 yılında Edirne'de dünyaya gelen Niyazi Taligacı, Yeşilçam'ın efsanesi Ustura Kemal lakabıyla tanınıyor. Gençlik yıllarında sinemada çalışan Taligacı, oyuncu olmaya karar verdikten sonra 1955 senesinde İstanbul'a yerleşti. Yönetmen Çetin İnaç ile tanıştı ve oyunculuk kariyerine ilk adımını attı.

İlk olarak Efkan Efekan ile birlikte 'Çiğdem'in Gözyaşları' isimli filmde oynadı ardından Bahtı Karalı Yarim, Ölüme Son Adım, Vahşi Kan, Çöl, Ölüm Treni, Silahlar ve Donatlar gibi 50'den fazla filmde rol aldı. Yeşilçamda başrollerini Cüneyt Arkın'ın oynadığı filmlerde 'Ustura Kemal' lakabıyla tanındı. Bir süredir Edirne'de yaşamını sürdüren Niyazi Taligacı, seyyar arabayla Şam tatlısı satarak yaşamını sürdürüyor.

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