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  • 20.12.2018 11:42
  • Son Güncelleme: 20.12.2018 12:07

: uyandı! İşte Mehmet Ali Erbil'in uyandıktan sonra ilk isteği...

'den beklenen haber geldi. Ünlü şovmen 63 günün sonunda sevenlerini mutlu etti. İlk açıklama Mehmet Ali Erbil'in kardeşi 'den geldi. Prof. Dr. yeşim Erbil'in açıklamasına göre, 3 gündür solunum cihazından ayrılan Mehmet Ali Erbil konuşmaya başladı. Mehmet Ali Erbil'in ilk sözleri ise sevenlerini hem güldürdü hem sevindirdi...

Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil'den beklenen güzel haber geldi. Bir kanalda yayınlanan magazin programına Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi Yeşim Erbil telefonla bağladı. Yeşim Erbil canlı yayında abisinin 3 gündür solunum cihazından ayrıldığını ve yavaş yavaş konuşmaya başladığını açıkladı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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