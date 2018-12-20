Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil'den beklenen güzel haber geldi. Bir kanalda yayınlanan magazin programına Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi Yeşim Erbil telefonla bağladı. Yeşim Erbil canlı yayında abisinin 3 gündür solunum cihazından ayrıldığını ve yavaş yavaş konuşmaya başladığını açıkladı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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