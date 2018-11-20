Özlem Yıldız'dan Mehmet Al Erbil hakkında olay yaratan sözler!

Özlem Yıldız bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk oldu. Özlem Yıldız ile Mehmet Ali Erbil bir dönem büyük aşk yaşamıştı. Özlem Yıldız, yaklaşık bir aydır yoğun bakımda olan Mehmet Ali Erbil hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Özlem Yıldız'ın Mehmet Ali Erbil açıklaması...

20 Kasım 2018 Salı, 16:24:24 Güncelleme: 16:45:49
Özlem Yıldızdan Mehmet Al Erbil hakkında olay yaratan sözler!

"O BENİM KIYMETLİM"

Özlem Yıldız, bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk oldu. Yıldız, bir dönem büyük aşk yaşadığı Mehmet Ali Erbil için 'o benim kıymetlim' dedi.

Özlem Yıldızdan Mehmet Al Erbil hakkında olay yaratan sözler!

ÖZLEM YILDIZ'IN MEHMET ALİ ERBİL AÇIKLAMASI

"Ben can-ı gönülden Mehmet Ali'ye dua ediyorum. Evlatlarıyla arasındaki diyaloğu çok iyi bildiğim için. Ona hastalığı konduramıyorum. Sanki şuan çıkıp gelecek gibi. Dün kandildi, yine Sezin ile yazıştım. Dualarımda Mehmet Ali. Allah en kısa sürede ondan güzel bir haber almayı nasip etsin."

Özlem Yıldızdan Mehmet Al Erbil hakkında olay yaratan sözler!

"MEHMET ALİ HAYATIMDA ÇOK FARKLI BİR YERDEDİR"

"Bugün 32 ya da 33. Gün. Sabahın kör saatinden gece yarısına kadar bütün aile bir masada oturuyorlar. Mehmet Ali benim hayatımda çok farklı bir yerdedir. İş olarak da, duygusal anlamda da. Hep iyi haberlerini almak isterim."

Özlem Yıldızdan Mehmet Al Erbil hakkında olay yaratan sözler!

"Ben onun iyiliğini sağlığını istemekten başka ne yapabilirim. Bana 'seni çok üzdü, neden gidiyorsun' diyorlar. Üzerinden 20 yıl geçmiş. Hangimiz aynı kaldık. Önemli olan yaşanmışlıklara olan saygı."

Özlem Yıldızdan Mehmet Al Erbil hakkında olay yaratan sözler!

"Mehmet Ali beni görünce şarkı söylüyor 'yıllar sonra rastladım… Çocukluk sevgilime…'"

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