Özlem Yıldızdan Mehmet Al Erbil hakkında olay yaratan sözler!

Özlem Yıldız'dan Mehmet Al Erbil hakkında olay yaratan sözler!
Özlem Yıldız bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk oldu. Özlem Yıldız ile Mehmet Ali Erbil bir dönem büyük aşk yaşamıştı. Özlem Yıldız, yaklaşık bir aydır yoğun bakımda olan Mehmet Ali Erbil hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Özlem Yıldız'ın Mehmet Ali Erbil açıklaması...
20 Kasım 2018 Salı, 16:24:24 Güncelleme: 16:45:49
ÖZLEM YILDIZ'IN MEHMET ALİ ERBİL AÇIKLAMASI
"Ben can-ı gönülden Mehmet Ali'ye dua ediyorum. Evlatlarıyla arasındaki diyaloğu çok iyi bildiğim için. Ona hastalığı konduramıyorum. Sanki şuan çıkıp gelecek gibi. Dün kandildi, yine Sezin ile yazıştım. Dualarımda Mehmet Ali. Allah en kısa sürede ondan güzel bir haber almayı nasip etsin."
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