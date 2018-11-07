Kerimcan Durmaz, Danla Bilic ve Enes Batur'a dava açıldı. Çocukları Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği Başkanı Erhan Nacar, sosyal medyanın ve fenomenlerin çocukların üzerinde bıraktığı olumsuz etkileri anlattı ve Kerimcan Durmaz, Danla Bilic ve Enes Batur'a karşı birlik olma duyurusu yaptı. Ailelerin çocukları için endişe duydukları ve şikayette bulundukları belirtildi. Kerimcan Durmaz kimdir? Danla Bilic kimdir? Enes Batur kimdir? İşte çocuklara kötü örnek olan bu isimler hakkında detaylı bilgiler...

Erhan Nacar, sosyal medyanın ve fenomenlerin çocuklar üzerinde yaptığı olumsuz etkileri anlatarak, bunun için harekete geçilmesi için yetkililere ve ailelere çağrıda bulundu. Nacar, "Çocuklarımız bizim bireyler olarak, anne baba olarak sahip çıkmamız gereken gençlerimiz. Bunlar artık örf ve adetlerimizden uzaklaşmaya başladı.