  • Magazin
  • 07.11.2018 17:10
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 17:39

ve 'e dava açıldı!

Kerimcan Durma, ve 'a Çocukları Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği tarafından dava açıldı. Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği Başkanı ; , Enes Batur ve Danla Bilic'in 'çocuklar üzerinde olumsuz etki bıraktığı' gerekçesiyle dava açtı. Sosyal medyada fenomen haline gelen Kerimcan Durmaz, Danlca Bilic ve Enes Batur'dan ailelerin de şikayetçi olması üzerine yapılan araştırmalarda konunun doğruluk payı olduğu tespit edildi ve bu doğrultuda dava açılması uygun görüldü. Çocukları Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği Başkanı Erhan Nacar, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kerimcan Durmaz, Danla Bilic ve Enes Batur kimdir? Konuyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Kerimcan Durmaz, Danla Bilic ve Enes Batur'a dava açıldı. Çocukları Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği Başkanı Erhan Nacar, sosyal medyanın ve fenomenlerin çocukların üzerinde bıraktığı olumsuz etkileri anlattı ve Kerimcan Durmaz, Danla Bilic ve Enes Batur'a karşı birlik olma duyurusu yaptı. Ailelerin çocukları için endişe duydukları ve şikayette bulundukları belirtildi. Kerimcan Durmaz kimdir? Danla Bilic kimdir? Enes Batur kimdir? İşte çocuklara kötü örnek olan bu isimler hakkında detaylı bilgiler...

Erhan Nacar, sosyal medyanın ve fenomenlerin çocuklar üzerinde yaptığı olumsuz etkileri anlatarak, bunun için harekete geçilmesi için yetkililere ve ailelere çağrıda bulundu. Nacar, "Çocuklarımız bizim bireyler olarak, anne baba olarak sahip çıkmamız gereken gençlerimiz. Bunlar artık örf ve adetlerimizden uzaklaşmaya başladı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerMagazin HaberleriKerimcan Durmaz Enes Batur ve Danla Bilic'e dava açıldı!
Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
Tüm Magazin Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar