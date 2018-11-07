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  • 07.11.2018 20:02
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 20:21

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 114. son bölümde geceye damga vuran sahne! 'nun 'ı diziye veda mı ediyor?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm yine izleyiciyi ekrana kilitledi. Atv'nin Salı gecelerinin vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm son sahne geceye damga vurdu. 'nun sevilen karakteri , dizinin son sahnesinde zehirlenerek yere yığıldı. Yaşanan bu gelişme Ünal Kaplan'ı canlandıran usta oyuncu ' EDHO'ya veda mı ediyor?' sorusunu akıllara getirdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ünal Kaplan'ı, gerçek adıyla Tarık Ünlüoğlu kimdir? İşte EDHO 114. son bölümde yaşananlar...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izleyiciyi ekrana kilitledi. Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 114. son bölüm son sahnede yaşanan gelişme izleyiciyi adeta şok etti. Hızır'ın vurulduktan sonra emekli olduğunu açıklaması üzerine tüm kontrol İlyas'a geçti . İlyas'ın reisliği devralması üzerine ise hainin Ateş olduğunun ortaya çıkması an meselesi. Ancak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm son sahnede yaşananlar tüm dengeleri değiştirecek gibi görünüyor. Hızır, Ünal Kaplan'ın son durumundan sonra emekliye ayrılma kararından vaz mı geçecek? EDHO son bölüm son sahnede Ünal Kaplan'ın zehirlenerek yere yığılması akıllara usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun diziden ayrılacağını getirdi. Ünal Kaplan karakteriyle izleyicinin sevdiği Tarık Ünlüoğlu kimdir? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüme damga vuran o sahne...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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