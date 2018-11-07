Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izleyiciyi ekrana kilitledi. Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 114. son bölüm son sahnede yaşanan gelişme izleyiciyi adeta şok etti. Hızır'ın vurulduktan sonra emekli olduğunu açıklaması üzerine tüm kontrol İlyas'a geçti . İlyas'ın reisliği devralması üzerine ise hainin Ateş olduğunun ortaya çıkması an meselesi. Ancak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm son sahnede yaşananlar tüm dengeleri değiştirecek gibi görünüyor. Hızır, Ünal Kaplan'ın son durumundan sonra emekliye ayrılma kararından vaz mı geçecek? EDHO son bölüm son sahnede Ünal Kaplan'ın zehirlenerek yere yığılması akıllara usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun diziden ayrılacağını getirdi. Ünal Kaplan karakteriyle izleyicinin sevdiği Tarık Ünlüoğlu kimdir? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüme damga vuran o sahne...