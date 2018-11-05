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  • 05.11.2018 09:57
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 09:59

5 Kasım canlı yayınında bugün neler olacak? 'ı kaçıran kişileri aile biliyor mu?

canlı yayınında yine şok gelişmeler yaşanacak. Atv'nin en çok takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün 'ın kaçırılması ile ilgili yeni iddialar konuşulacak. Müge Anlı, büyük bir titizlikle Gürsel Selam'ın 21 yılına mal olan kişi ya da kişileri aramaya devam ediyor. Gürsel'i intikam için mi kaçırdılar? Öz aile bu durumu biliyor mu? İşte 5 Kasım ında yaşananlar...

'da bugün yine şok gelişmeler yaşanacak. Atv ekranlarının sevilen isimlerinden Müge Anlı, başarılı gazeteci kimliğiyle 'ı kaçıran kişileri büyük bir titizlikle araştırmaya devam ediyor. 21 yıl önce evine 50 adım uzaklıktan kaçırılan Gürsel Selam'ı kim ya da kimler kaçırdı? Gürsel'in biyolojik ailesi mi yoksa büyüten aile mi yalan söylüyor? 5 Kasım ında neler yaşanıyor? Merak edilen tüm sorular için, Müge Anlı canlı izle...

ATV CANLI YAYIN

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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