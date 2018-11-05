Müge Anlı'da bugün yine şok gelişmeler yaşanacak. Atv ekranlarının sevilen isimlerinden Müge Anlı, başarılı gazeteci kimliğiyle Gürsel Selam'ı kaçıran kişileri büyük bir titizlikle araştırmaya devam ediyor. 21 yıl önce evine 50 adım uzaklıktan kaçırılan Gürsel Selam'ı kim ya da kimler kaçırdı? Gürsel'in biyolojik ailesi mi yoksa büyüten aile mi yalan söylüyor? 5 Kasım Müge Anlı canlı yayınında neler yaşanıyor? Merak edilen tüm sorular için, Müge Anlı canlı izle...

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