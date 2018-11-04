Cumhurbaşkanı'nın yaptığı son atamalar ile Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na dahil olmasından oynadığı reklam filmine kadar her konu ayrı bir olay oldu. Usta sanatçı Orhan Gencebay verdiği bir röportajda, son günlerde eleştirildiği konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Siyasete girmeyi düşündünüz mü?

Hiçbir zaman... Sanatçı sanatını yapar. Benim siyasi isimlerle tanışıyor olmam, sevmem suç mu? Mesela sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yıllar öncesinden tanır, severim. Burada yanlış olan ne? Evet, onu takdir ediyor ve seviyorum. Ben onu çok sevdiğimi hep söyledim. Doğruları savunurken linç edileceksem boynum kıldan ince…

ATATÜRK'ÜME NASIL SAYGI DUYUYORSAM...

Cumhurbaşkanı'nın sizi ataması böyle düşünceleri getiriyor akla.

Kültür Kurulu'na bir sanatçı değil de kim atanacaktı? Burada nasıl bir gariplik var? Devletimize kim hizmet veriyorsa ben ona saygı duyarım. Cumhurbaşkanı Erdoğan halkımızın seçmiş olduğu bir lider, devletimizin başıdır. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan'a da büyük saygı duyarım. Ben Atatürk'üme nasıl saygı duyuyorsam, arkasından gelen bütün liderlere, ülkemi yönetenlere saygı duyarım. Bazı insanlarda saplantılar var. Süleyman Demirel ile baba-oğul gibiydim, bana "Demirelci" diyorlardı. Özal zamanında "Özalcı", Ecevit zamanında "Ecevitçi..." Nedir bu rezalet?

Ağır eleştirileri duymak size ne hissettiriyor?

Bunlarla ben ilgilenmiyorum. Sevim Hanım ilgileniyor. Son hastalandığım gece Sevim Hanım'ın hüngür hüngür ağladığını gördüm. Sordum ama bana söylemedi. Meğer bana "Gebersin" diyenler olmuş. O gece bizim için sabrın sonuydu ve hastaneden çıkar çıkmaz adli makamlara başvurduk. Ne yazık ki bu klavye delikanlıları, gizli profiller, bilmiyorlar ki bizim polisimiz tarafından anında bulunuyorlar. Şu ana kadar 17 kişiyi saptadık. Haklarında soruşturma başlatıldı. Bu acımasızlık değil, bu bir emsal teşkil edecektir. Yalnız bana değil birçok sanatçıya yapılan hakaretler suskun kalmamamızı gerektiriyor. Ne hakla, ne cüretle!

"İktidar yandaşı" diyenlere ne diyorsunuz?

Son derece kaba, çirkin ve cahil bir söylem. Ben devletimi sever sayarım. Devletini sevmeyen insanlar da var. Bu devletin içinde yaşayıp da, devlete saygı duymayan bir insana benim bakışım farklı olur. O zaman bu ülkenin nimetlerinden yararlanmasın. Varsa devletimizin eleştirilecek bir yönü, söylesin. Ama eleştirinin de bir adabı var. Mesela geçenlerde hastalandım bana, "Öl, geber" diyenler oldu. Neden bunu diyorlar ki? Ben ne yaptım? Ben ülkem için, geleceğimiz için taşın altına elimi her zaman koymaya hazırım.