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  • 04.11.2018 17:16
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 17:21

Oyuncu olmak uğruna kolunu kesti! "Savaş gazisiyim" dedi

Aktör Todd LaTourrette 17 yıl önce oyunculuk yapabilmek için kendi kolunu kestiğini itiraf etti. Üstelik savaş gazisiyim diyerek herkesi kandırmaya çalıştı. Todd'un anlattıkları resmen kan dondurdu.

Oyuncu olmak uğruna kolunu kesti!

ROL KAPMAK İÇİN SAVAŞ GAZİSİYİM DEDİ

Aktörlük yapan ve rolleri kapmak için savaş gazisi olduğunu söyleyerek çevresini kandıran Todd, bu dehşet verici olayın yaşadığı bir psikolojik kriz sırasında yaşandığını söyledi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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