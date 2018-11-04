Oyuncu olmak uğruna kolunu kesti! "Savaş gazisiyim" dedi

ROL KAPMAK İÇİN SAVAŞ GAZİSİYİM DEDİ
Aktörlük yapan ve rolleri kapmak için savaş gazisi olduğunu söyleyerek çevresini kandıran Todd, bu dehşet verici olayın yaşadığı bir psikolojik kriz sırasında yaşandığını söyledi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
ROL KAPMAK İÇİN SAVAŞ GAZİSİYİM DEDİ
Aktörlük yapan ve rolleri kapmak için savaş gazisi olduğunu söyleyerek çevresini kandıran Todd, bu dehşet verici olayın yaşadığı bir psikolojik kriz sırasında yaşandığını söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.