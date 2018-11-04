Oyuncu olmak uğruna kolunu kesti! "Savaş gazisiyim" dedi

ROL KAPMAK İÇİN SAVAŞ GAZİSİYİM DEDİ

Aktörlük yapan ve rolleri kapmak için savaş gazisi olduğunu söyleyerek çevresini kandıran Todd, bu dehşet verici olayın yaşadığı bir psikolojik kriz sırasında yaşandığını söyledi.