Sedanur Güzel, Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 16 Eylül'de meyve toplamak için evden çıkmış ve bir daha haber alınamamıştı. Komandolar, jandarma timleri, AFAD ve UMKE ekipleri, korucular ile köylüler arama çalışması başlattı. Aramalarda kadavra arama köpeği ve iz takip köpekleri de kullanıldı. Tüm evleri didik didik arayan ekipler son olarak Kars-Kağızman karayolu kenarındaki köye 4 kilometre uzaklıktaki sazlıkta arama çalışması başlatmış ve 22 Eylül'de minik Sedanur'un cansız bedenine ulaşılmıştı. Müge Anlı canlı yayında konuyla ilgili büyük bir titizlikle araştırmalara devam ederken 3 kişiden şüphelenilmiş ve bu kişiler gözaltına alınmıştı. Ancak Sedanur Güzel'i kimin öldürdüğüne dair net sonuç Adli Tıp'tan gelecek rapora bağlıydı. Bir süredir Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konuya ilişkin bir açıklama yapılmayınca izleyiciler Müge Anlı'ya, "Neden Sedanur Güzel'in cinayetiyle ilgili bir şey söylenmiyor?" sorusunu sordu. İşte Müge Anlı'nın Sedanur Güzel cinayeti ile ilgili açıklaması...