Esra Erol'da programına oğlu Ercüment Ali'yi bulmak için katılan ve 68 gündür çocuğunu göremeyen Nazlı Tanrıkulu, oğlunu babası Ali Karacan'ın kaçırdığını söyledi. Tuğba Ekinci'ye de sitem eden Nazlı Tanrıkulu, artık susmayacağını her şeyin yeni başladığını belirtti. Oğlu Ercüment Ali'nin de Cemile Birand'ın evinde olduğuna dair suyum aldığını söyledi. Tüm bunlar yaşanırken Esra Erol'da programına flaş bir ihbar geldi. Programa bağlanan Hatice Koçoğlu, kocasının Ali Karacan yüzünden öldüğünü iddia etti.
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