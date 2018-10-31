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  • 31.10.2018 16:54
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 20:53

'da bugün sürpriz gelişmeler yaşandı

Atv'nin sevilen programı 'da bugün ilginç gelişmeler yaşandı. Geçmişine dair hiçbir belgesi olmayan Betül Sude Kavasoğlu Esra Erol'da öz ailesini arıyor. Betül'ü yetiştiren baba eşine; "Ben öldükten sonra Betül'e gerçekleri anlat, ama seni bırakıp gitmesin" sözlerinden kısa bir süre sonra hayatını kaybedince anne Betül'e gerçekleri anlatıyor. Nazlı Tanrıkulu, oğlunu Ali Karacan'ın kaçırdığını söyledi. İşte Esra Erol'da yaşananlar...

'da programına oğlu Ercüment Ali'yi bulmak için katılan ve 68 gündür çocuğunu göremeyen Nazlı Tanrıkulu, oğlunu babası Ali Karacan'ın kaçırdığını söyledi. Tuğba Ekinci'ye de sitem eden Nazlı Tanrıkulu, artık susmayacağını her şeyin yeni başladığını belirtti. Oğlu Ercüment Ali'nin de Cemile Birand'ın evinde olduğuna dair suyum aldığını söyledi. Tüm bunlar yaşanırken Esra Erol'da programına flaş bir ihbar geldi. Programa bağlanan Hatice Koçoğlu, kocasının Ali Karacan yüzünden öldüğünü iddia etti.

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