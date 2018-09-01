Sagopa Kajmer adıyla tanınan rapçi Yunus Özyavuz, 11 yıldır birlikte olduğu eşi Kolera takma adıyla bilinen meslektaşı Esen Güzel ile evliliklerini geçtiğimiz sene sonlandırdı. Bir süredir ortalarda görünmeyen rapçi, geçtiğimiz akşam genç bir kadınla görüntülendi.
Rapçi Sagopa Kajmer Kolera ile boşandıktan bir yıl sonra genç bir kadınla görüntülendi
Ünlü rapçi Sagopa Kajmer, 11 yıllık eşi Kolera'dan 1 yıl önce boşandı. Geçtiğimiz gece genç bir kızla görüntülendi.
Etiketler: Kolera , rapçi Sagopa , Sagopa Kajmer , yemek , ünlü
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