Sagopa Kajmer adıyla tanınan rapçi Yunus Özyavuz, 11 yıldır birlikte olduğu eşi Kolera takma adıyla bilinen meslektaşı Esen Güzel ile evliliklerini geçtiğimiz sene sonlandırdı. Bir süredir ortalarda görünmeyen rapçi, geçtiğimiz akşam genç bir kadınla görüntülendi.