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Kajmer ile boşandıktan bir yıl sonra genç bir kadınla görüntülendi

Kajmer, 11 yıllık eşi 'dan 1 yıl önce boşandı. Geçtiğimiz gece genç bir kızla görüntülendi.

Sagopa Kajmer genç bir kadınla görüntülendi

Sagopa Kajmer adıyla tanınan rapçi Yunus Özyavuz, 11 yıldır birlikte olduğu eşi Kolera takma adıyla bilinen meslektaşı Esen Güzel ile evliliklerini geçtiğimiz sene sonlandırdı. Bir süredir ortalarda görünmeyen rapçi, geçtiğimiz akşam genç bir kadınla görüntülendi.

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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi 18:22
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