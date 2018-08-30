Ünlü şarkıcı Tarkan, dolar üzerinden istediği konser ücretini kur piyasasındaki oynaklığa daha fazla direnmeyerek TL'ye çevirdi. Geçmiş yıllarda bir çok ünlü sanatçımız konser ücretini dolar üzerinden alırken son yıllarda hepsi TL'ye dönmüştü. Dolarla konser ücreti isteyen son şarkıcı Tarkan kalmıştı.

Tarkan, genel olarak Türkiye'deki konserlerden 200 bin dolar, yurt dışındaki konserlerden 400 bin dolar ücret talep ediyordu. Konser ücreti, İstanbul'a uzaklığına, konser alanının büyüklüğüne ve konserin niteliğine göre azalıp çoğalabiliyordu.Dolar kurunun değişkenliğinden yakınan organizatörlerin ise Tarkan'ın 'TL'ye geçme' kararını memnuniyetle karşıladığı öğrenildi.