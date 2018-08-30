Mahalle baskısının daniskasını bunlar yapıyor!

SÖZDE demokrat, özgürlükçü ve solcu olduğunu iddia eden linç korosu, GÜNAYDIN'a röportaj veren sanatçılara, akıl almaz ve insafsızca mahalle baskısı uyguluyor.MAHALLE baskısının daniskasını yapan sözde sanatçı, gazeteci, oyuncu ve medya kuruluşu görünümlü bu linç kadrosuna en son CHP de katıldı



CHP'LİLER, partilerini eleştiren Derya Köroğlu için attıkları 'Yandaşlara röportaj verenlere belediye konseri vermiyoruz!' tweet'iyle tam bir sansür ve mahalle baskısı uyguladı

Derya Köroğlu, geçtiğimiz günlerde GÜNAYDIN'dan Tuba Kalçık'a röportaj verdi. Ancak Köroğlu, açıklamalarının tepki çekmesini üzerine mahalle baskısı nedeniyle söylediklerinin cımbızlanarak verildiğini ve çarpıtıldığını iddia etti. Köroğlu, GÜNAYDIN'a verdiği röportaj sonrası Tuba Kalçık'tan "CHP'ye sitemimiz büyük. CHP artık Atatürk'ün partisi değil" sözlerinin röportajından çıkarılmasını rica etmişti. İlkeli gazetecilik yapan Kalçık, Köroğlu'nun ricasını kırmadı, o bölümleri röportajdan çıkardı. Ünlü sanatçının "Sözlerim cımbızlandı" açıklamasının ardından, Köroğlu'nun ricası üzerine çıkarılan bölümün ses kaydı Sabah-com. tr'de yayınlanınca Köroğlu, büyük tepki gördü. Sözde demokrat cephe ise hemen devreye girdi. Kendilerini özgürlükçü olarak tanımlayan bu kesim, GÜNAYDIN'a röportaj verenlere karşı resmen savaş başlattı. Akıl almaz ve insafsız bir mahalle baskısıyla CHP'ye eleştirilerin önü kesilmeye çalışılıyor. Baskının daniskasını yapan sanatçı, gazeteci ve medya kuruluşlarına CHP de katıldı. CHP, sanatçıları resmen tehdit ediyor.





CHP'NİN KEDİSİ TEHDİT SAVURDU

Mahalle baskısı nedeniyle çark eden Derya Köroğlu'na bir baskı da sosyal medya fenomeni kedi Şero'dan geldi. CHP'liler tarafından kedi Şero adına açılan Twitter hesabından, 'Yandaşlara röportaj verenlere belediye konseri vermiyoruz. Derya Bey kusura bakmasın' diye tweet atıldı. Yönetmen Orçun Benli de "Kaydı dinledim. Söylediği şeyler dost meclisinde konuşulması gereken şeylerdi" diye tweet atarak düşünce özgürlüğüne karşı bir tutum sergiledi.



'ADAMLIK LİNÇTE DİK DURMAKTIR'

- Turgay Güler (Gazeteci): "Mahalle baskısı altında linçe maruz kalındığında buna direnebilmektir adamlık. Oysa inkar edecek ne var ki? Doğru tesptiler onlar. Dik dur Köroğlu, dik dur."

- Tuluyhan Uğurlu (Piyanist): "Bu baskıyı uygulayanlar, 'mahalle baskısı var' diyenler... Yıllarca insalara yaptıkları baskıyı, eziyeti unutanlar, geçmişi ört bas etmeye çalışanlar... Toplumun Yunus Emre, Mevlana ayarlarına dönmesini diliyorum. Bir sanatçının hangi gazeteye konuştuğu önemli değil. Önemli olan her ortam ve siyasi anlayıştaki topluluklarda aynı fikirleri savunup savunmadığıdır."

'SANATÇILIK BİR TARAFI YOK SAYMAK DEĞİLDİR'

Abdurrahman Uzun (Instagram fenomeni): "Derya Köroğlu mahalle baskısı dediğimiz linç kampanyasıyla, kitlesini kaybetme korkusundan şimdiye kadar koruduğu kimliğini, duruşunu ve samimiyetini maalesef yitirmiştir. Yalnızca kendi mahallende alkış toplamak için bir tarafı yok saymak, aşağılamak demek değildir sanatçılık. Ya da kendi mahallende sempatizanlığını kaybetmeme adına dün söylediğini bugün inkar etmek veya suçsuz insanları, kurumları topun ağzına koymak hiç değildir."

MAHALLE BASKISINI BÖYLE YORUMLADILAR



SALİH TUNA

'BUNUN ADI ZİNCİRSİZ MAHKUMİYET'

Gazeteci Salih Tuna, önceki gün kaleme aldığı yazısında Derya Köroğlu olayı üzerinden mahalle baskısından şöyle dert yandı: "Derya Bey, 'genç çerilerin' mahalle baskısına direnememiş olacak ki, 'Malum gazete sözlerimi çarpıttı' dedi. Sözlerinin çarpıtıldığını iddia ettiği söyleşiye baktım; her makul insanın altına imza atacağı şeylerden ibaret. Hülasa, 'küfür yobazı/ genç çerilerin' baskıları yüzünden adamcağız kendi kendini iptizale uğrattı. Yazık ettiniz! Gerçeklerin, takımların mevzi kazanmasına kurban edildiği, mahalleler arası tüm irtibat tellerinin kopartıldığı korkunç bir gettolaşmaya maruz bırakılıyoruz. 'Zincirsiz mahkumdan' başka bir şey değilsin!"

TULUYHAN UĞURLU

'BUNLAR 'MAHALLE BASKISI VAR' DİYENLER'

Piyanist Tuluyhan Uğurlu ise mahalle baskısına isyan etti: "Bu baskıyı uygulayanlar, 'Mahalle baskısı var' diyenler. Yıllarca insanlara yaptıkları baskıyı, eziyeti unutanlar, geçmişi örtbas etmeye çalışanlar..."