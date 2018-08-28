İDİL FIRAT KİMDİR?

1988 yılında dünyaya gelen İdil Fırat Fenerbahçe'nin asbaşkanı Önder Fırat'ın kızıdır. Genç ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine toplayan İdil Fırat magazin dünyasında İdil Fırat ismini daha çok duyuracağa benziyor.