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kimdir? İdil Fırat'ın nden görüntüler...

özellikle son dönemde yaşadığı aşkla adından çok söz ettiriyor. İdil Fırat kimdir sorusu ise her gün daha bir merak konusu oluyor. Ani başlayan ilişkisi ve evlilik kararıyla şaşkınlık yaratan İdil Fırat, evliliğe adım adım yaklaşıyor. Dün gece 'nda düzenlenen görüntüleri ise sosyal medyada olay yaratıyor.İşte merak ettiğiniz İdil Fırat kimdir, İdil Fırat'ın kına gecesi görüntüleri haberimizin detayında...

İDİL FIRAT KİMDİR?

1988 yılında dünyaya gelen İdil Fırat Fenerbahçe'nin asbaşkanı Önder Fırat'ın kızıdır. Genç ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine toplayan İdil Fırat magazin dünyasında İdil Fırat ismini daha çok duyuracağa benziyor.

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  • 28 Ağustos 2018, Salı 11:15
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