Yaz tatillerini İzmir Alaçatı'da geçiren ve sosyal medya hesaplarından da tatilleriyle ilgili paylaşımlarda bulunan Cicişler, birlikte yemek yedikleri mekan çıkışı neden çıktığı belli olmayan bir kavgaya tutuştu.
Cicişler birbirine girdi! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga ettiler
Çeşme Alaçatı'da tatil yapan Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kardeşler, namıdiğer Cicişler sokak ortasında birbirine girdi. İnsan içinde olduklarına aldırış etmeden bağırmaya başlayan Ciciş kardeşler birbirlerini yolun ortasında sürükledi. İşte o anlar...
Etiketler: Esra Ersoy , Ceyda Ersoy , Cicişler , İzmir Alaçatı , sokak
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