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birbirine girdi! ortasında saç saça baş başa kavga ettiler

Çeşme Alaçatı'da tatil yapan ve kardeşler, namıdiğer ortasında birbirine girdi. İnsan içinde olduklarına aldırış etmeden bağırmaya başlayan Ciciş kardeşler birbirlerini yolun ortasında sürükledi. İşte o anlar...

Yaz tatillerini İzmir Alaçatı'da geçiren ve sosyal medya hesaplarından da tatilleriyle ilgili paylaşımlarda bulunan Cicişler, birlikte yemek yedikleri mekan çıkışı neden çıktığı belli olmayan bir kavgaya tutuştu.

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  • 28 Ağustos 2018, Salı 16:30
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