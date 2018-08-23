Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın kızkardeşi Helin Avşar'ın "Evimi gözetliyor" diyerek şikâyetçi olduğu garson Ömer Akbaba hakkında dava açılmıştı. Akbaba, Avşar ailesine yakınlığı ile bilinen işadamı Sadettin Saran'ın avukatı olduğunu söyleyen bir kişinin tehdit ve şantajına maruz kaldığını öne sürerek dava açtı. Helin Avşar, bir süre önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Ömer Akbaba tarafından gözetlendiği söyleyerek şikâyetçi oldu. Avşar ifadesinde, "Mahalledeki şarküteriye giderek beni sormuş ve 'Onunla görüşeceğiz, beni işten kovdurttu, ekmeğimle oynadı, hesabımız bitmedi' şeklinde tehditkâr konuşmuş. Bu kişiyi evimi gözetlerken gördüm. Korunma istiyorum. Bu kişiden şikâyetçiyim" dedi. Bunun üzerine Akbaba'nın 4 ay süreyle Avşar'a yaklaşmamasına karar verildi.



YARGILAMASI SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulan Ömer Akbaba ise Helin Avşar'ın geçen yıl çalıştığı fırına gönderdiği "Ali" isimli kişiden dayak yediğini iddia etti. Genç adamın ifadesi sonrası hakkında, "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan dava açıldı.



'ELİMİZDE GÖRÜNTÜN VAR'

Dava devam ederken Ömer Akbaba, geçtiğimiz günlerde savcılığa başvurarak Saadettin Saran'ın adamları tarafından şantaja maruz kaldığını ileri sürdü. Akbaba, "Helin Avşar ve Hülya Avşar'la aramda devam eden yargılamalar mevcuttur. Geçtiğimiz günlerde Sadettin Saran'ın avukatı olduğunu söyleyen bir şahıs yanıma geldi. Hülya Avşar'dan özür dilememi istedi. Şahsın teklifini reddettiğimde ise bana, 'Elimizde görüntülerin var, kendini internette izlersin. Daha önce dayak da yedin. Yeniden başına gelecek' diyerek şantaj ve tehditte bulundu" dedi. Akbaba'nın ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.