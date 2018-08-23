2014'te Kerimcan Kamal ile evlenen Doğa Rutkay, 40 gün önce ikizleri Piraye ve Rutkay Kerim'i kucağına almıştı.

Doğa Rutykay'ın ikizlerinin kırkı bugün çıktı. Oyuncu kırkı çıkan ikizleriyle bir video paylaştı. Videoyu da Instagram hesabından şu notla paylaştı:

"40'mız bitti. 41 kere maşallah yavrularıma...Ve tüm evlatlara..."