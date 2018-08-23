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'ın inin bugün 40'ı çıktı! İşte Doğa Rutkay ve ikizlerin videosu

ve 'ın tam 40 gün önce ikiz bebekleri oldu. Doğa Rutkay hesabından iyle ilgili fotoğraflar paylaşmaya devam ederken bu sefer de bir video paylaştı. İşte Doğa Rutkay'ın ikizleriyle videosu...

2014'te Kerimcan Kamal ile evlenen Doğa Rutkay, 40 gün önce ikizleri Piraye ve Rutkay Kerim'i kucağına almıştı.

Doğa Rutykay'ın ikizlerinin kırkı bugün çıktı. Oyuncu kırkı çıkan ikizleriyle bir video paylaştı. Videoyu da Instagram hesabından şu notla paylaştı:

"40'mız bitti. 41 kere maşallah yavrularıma...Ve tüm evlatlara..."

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  • 23 Ağustos 2018, Perşembe 14:16
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