Yol Durumu
  1. Yerlitaş, amansız hastalığa yakalandı

Oyuncu 'in yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı

Ünlü oyuncu 'in yıllar önce Ayşe Dinçer'in klibinde dans ettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren ve şimdilerde meslektaşı Seçkin Özdemir'le birlikte olan Demet Özdemir'in yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı.

AYŞE DİNÇER'İN KLİBİNDE OYNAMIŞ
Güzel oyuncunun yıllar önce Ayşe Dinçer adlı şarkıcının Tiki tak tak isimli şarkısının klibinde dans ettiği ortaya çıktı. Özdemir'in klipteki görüntüleri kısa sürede yayılarak büyük ilgi gördü.

Etiketler:
  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi 11:39
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
Tüm Magazin Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar