Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren ve şimdilerde meslektaşı Seçkin Özdemir'le birlikte olan Demet Özdemir'in yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı.
AYŞE DİNÇER'İN KLİBİNDE OYNAMIŞ
Güzel oyuncunun yıllar önce Ayşe Dinçer adlı şarkıcının Tiki tak tak isimli şarkısının klibinde dans ettiği ortaya çıktı. Özdemir'in klipteki görüntüleri kısa sürede yayılarak büyük ilgi gördü.
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