Meghan’ın gelinliği Moralıoğlu’ndan

İngiliz medyası, Prens Harry ile mayısta evlenecek olan ABD'li oyuncu Meghan Markle'ın gelinliğinin Türk asıllı Kanada ve Britanya vatandaşı Erdem Moralıoğlu tarafından dikileceği tahmininde bulundu.

İngiliz medyası Moralıoğlu'nun İngiliz Kraliyet Ailesi kadınlarının en favori moda tasarımcısı olduğunu yazdı. Londra Moda Haftası kapsamında önceki gün yeni koleksiyonunu sunan Moralıoğlu, son olarak Prenses Kate'i geçen ay İsveç Kraliyet Ailesi'ni karşılama töreninde giydirmişti.