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Meghan’ın gelinliği Moralıoğlu’ndan

İngiliz medyası Moralıoğlu'nun İngiliz Kraliyet Ailesi kadınlarının en favori moda tasarımcısı olduğunu yazdı.

Meghan’ın gelinliği Moralıoğlu’ndan

İngiliz medyası, ile mayısta evlenecek olan ABD'li oyuncu 'ın gelinliğinin Türk asıllı Kanada ve Britanya vatandaşı tarafından dikileceği tahmininde bulundu.

İngiliz medyası Moralıoğlu'nun İngiliz Kraliyet Ailesi kadınlarının en favori moda tasarımcısı olduğunu yazdı. Londra Moda Haftası kapsamında önceki gün yeni koleksiyonunu sunan Moralıoğlu, son olarak Prenses Kate'i geçen ay İsveç Kraliyet Ailesi'ni karşılama töreninde giydirmişti.

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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba 07:48
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